16.09.2025, 16:35 38496
В Almaty Museum of Arts заявили об акте вандализма
Фото: Almaty Museum of Arts
Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В недавно открывшемся музее Almaty Museum of Arts заявили об акте вандализма, передает корреспондент агентства.
За первые три дня работы музей посетили более 14 000 человек. Мы благодарны каждому, кто приходит к нам и разделяет интерес к искусству. Такой высокий интерес - лучшее подтверждение того, что Алматы и Казахстану нужен музей мирового уровня. К сожалению, в музее, действительно, был зафиксирован акт вандализма. Посетители нанесли надписи на стены и двери. Мы будем вынуждены привлекать всех нарушителей общественного порядка и правил поведения в музее к ответственности. Данные о нарушителях и видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы. Мы убеждены, что только вместе мы сможем сохранить искусство и передать его нашим детям и внукам", - цитирует пресс-служба Almaty Museum of Arts директора музея Татьяну Ходжаеву.
В пресс-службе музея попросили гостей бережно относиться к культурному пространству, а также обращаются с просьбой незамедлительно сообщать о случаях, если кто-либо из посетителей становится свидетелем порчи экспонатов.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
17.09.2025, 09:59 1896
Под прицел интернет-мошенников попали автолюбители: в Генпрокуратуре РК предупредили о новой киберугрозе
Фото: Depositphotos
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе, сообщили в Генпрокуратуре.
По данным зарубежных источников злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении Правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле - это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к Вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день, атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.
Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.
Если Вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты - не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!" - предупредили в Генпрокуратуре.
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.
Если Вы уже перешли по ссылке и ввели данные:
- срочно заблокируйте банковскую карту;
- сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
- проверьте устройство на наличие вируса.
16.09.2025, 15:56 39901
В Уральске офицера полиции поймали пьяным за рулем
Его лишили водительских прав и оштрафовали
Уральск. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске вынесли приговор майору полиции, которого поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщили в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области.
Патруль остановил автомобиль за рулем которого находился сотрудник управления полиции города Уральска. Инспекторы зафиксировали, что офицер полиции находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он попытался скрыться с места, не выполнив законного требования об остановке.
Суд лишил полицейского права управлять транспортным средством сроком на 7 лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 157 280 тенге. Материалы дела будут направлены в департамент полиции ЗКО для решения вопроса о дисциплинарной ответственности.
В суде обратили внимание, что к сотрудникам полиции не может применяться административный арест, поэтому мера наказания ограничилась штрафом и лишением прав.
Напомним, прокурора города Актау признали виновным в мелком хулиганстве после пьяного дебоша в аэропорту Алматы.
16.09.2025, 11:05 52691
Закон о сталкинге направлен на предотвращение психологического насилия - МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Принятие закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" стало важным шагом в деле защиты прав граждан, сообщает Polisia.kz.
Одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред", - пояснили в МВД.
Там напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Принятие этого закона подчеркивает важность уважения к личному пространству каждого человека и направлено на предотвращение психологического насилия и преследования", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, с сегодняшнего дня в Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку, домогательства и преследование.
15.09.2025, 15:46 95546
Прокурора Актау признали виновным в мелком хулиганстве
Фото: Polisia.kz
Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке признала прокурора города Актау виновным в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе суда.
Судебная коллегия установила, что выводы суда первой инстанции о невиновности прокурора города Актау Ерболата Абдирова не имели достаточных оснований.
В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23.00 Абдиров в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы - Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок. Его вина подтверждается собранными материалами дела, в частности протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
В связи с этим постановление суда первой инстанции было отменено как незаконное и необоснованное, поскольку суд не в полной мере исследовал собранные доказательства и не дал им надлежащей правовой оценки.
В результате прокурор был признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы за пьяный дебош. Специализированный суд Актау прекратил дело в отношении Абдирова, не обнаружив в его действиях состава преступления. Однако авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал данное решение суда.
14.09.2025, 12:34 182156
В одном из районов Алматы приостановили строительство жилья: названа причина
Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы приостановили строительство жилья, сообщает пресс-служба акимата города.
В квадрате улиц Розыбакиева - Катаева - Радостовца в Бостандыкском районе ведутся строительно-монтажные работы, в том числе компаниями CAMH Realty и ВЕК-Тұмар. Согласно плану детальной планировки, на указанной территории предусмотрено строительство школы. В связи с этим реализация отдельных проектов жилищного строительства отложена до уточнения границ земельного участка под образовательный объект. По итогам встреч с жителями, а также представителями компаний CAMH Realty и ТОО ВЕК-Тұмар достигнута договоренность о приостановке строительства до внесения необходимых корректировок в проектную документацию и уточнения границ управлением архитектуры и градостроительства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в дальнейшем решения будут приниматься с учетом интересов горожан и требований действующего законодательства.
Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", - заверили в пресс-службе.
Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
14.09.2025, 11:35 186116
Старейший роддом снесут в Алматы
Фото: yandex.kz
Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесут старый корпус роддома № 1, расположенного на улице Богенбай батыра, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
На его месте появится современный медицинский комплекс площадью более 10 тысяч квадратный метров. Это трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами, спроектированное по международным стандартам для родовспомогательных организаций", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, здание, возведенное еще в 1938 году, давно стало частью истории мегаполиса.
За десятилетия здесь появились на свет сотни тысяч алматинцев, а для многих семей этот роддом связан с самыми трогательными воспоминаниями. Но спустя 87 лет эксплуатации здание перестало соответствовать современным требованиям безопасности и медицины", - уверяют в пресс-службе.
Новый родильный дом будет рассчитан на 155 коек. Просторные и современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорожденных, а энергоэффективные решения снизят расходы на содержание. В приемном отделении появится экстренная операционная - решение, которое позволит спасать жизни без потери драгоценного времени. Количество операционных увеличится с двух до четырех, что значительно повысит доступность помощи", - добавили в Минздраве.
Между тем в комментариях под данной новостью на портале zakon.kz некоторые алматинцы прокомментировали планы по сносу здания.
я там родился ) всю историю снесут градоначальники, нечего будет рассказывать/показывать. Постройте новый роддом на окраинах города, и не один а несколько", - пишет 123алматинец.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау снесут здание художественной школы, а на ее месте построят ЖК.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.
В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
13.09.2025, 10:17 249066
Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области
Павлодар. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дети из разных сел в Павлодарской области заболели опасным заболеванием - туляремией. Эпидемиологи ищут причины возникновения инфекции, сообщает телеканал КТК.
В Павлодарской области два ребенка из разных сел заболели опасным инфекционным заболеванием - туляремией. При этом известно, что дети между собой не контактировали.
За жизнь 4-летней девочки почти три недели боролись инфекционисты и реаниматологи. Она поступила в тяжелом состоянии с температурой, увеличенными лимфоузлами и поражением сразу нескольких органов, что характерно для "малой чумы". Месяцем ранее данное заболевание диагностировали у 15-летнего подростка. Школьник перенес инфекцию в более легкой форме. Сейчас оба ребенка вне опасности.
В настоящее время специалисты пытаются определить источник заболевания.
Может быть, аспирационный путь, через вдыхание пыли. Либо через укусы кровососущих насекомых, возможно. Также пищевой может быть путь, то есть при употреблении зараженной пищи. Дети из разных сел. У них контакта между собой, у этих детей, не было", - сказала исполняющая обязанности замдиректора по инфекционному стационару Павлодарской областной детской больницы Асель Байганова.
Напомним, в казахстанских школах открылись стоматологические кабинеты.
12.09.2025, 17:50 279731
В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие
Фото: МО РК
Актау. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток", сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения совершат марши комбинированным способом - железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации (...) В указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Минобороны также обратилось к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие.
