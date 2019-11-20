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В Алматы построят новый парк

19.11.2019, 10:49 7372
Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - Парк построят в Алатауском районе ниже спорткомплекса "Алматы Арена", передает Kazakhstan Today. 
 
На следующий год запланированы большие работы по озеленению окраин города, сообщает inAlmaty.kz.
 
На заседании Общественного совета Алматы руководитель управления урбанистики и городского планирования Алмасхан Ахмеджанов рассказал о планах по увеличению площади зеленых зон в городе. Озеленение в основном затронет окраины города. Проводится разработка проекта развития территорий для того, чтобы определить, где не хватает парков и в каких зонах нужно высаживать деревья в первую очередь.
 
"В следующем году мы хотим построить один большой парк в Алатауском районе, севернее "Алматы Арены". Там проходит зона тектонического разлома шириной 300 метров, все равно ничего строить нельзя, а природно-климатические условия позволяют сделать парк", - сообщил Алмасхан Ахмеджанов.
 
Руководитель управления урбанистики отметил, что планируется увеличить уровень озеленения в Алматы до 10 квадратных метров на человека. Ранее в акимате сообщали, что площадь зеленых насаждений в городе составляет 4,8 квадратных метра на человека.
 
 

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