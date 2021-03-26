В восьми областях РК объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 26 марта в Кызылординской области местами ожидается гроза. 26 марта местами ожидается туман. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

26 марта в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, с переходом на восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

26 марта днем на юге Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 26-27 марта местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

26 марта в Костанайской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

26 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром 26 марта в Туркестанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, туман, ветер западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 26 марта ожидается сильный дождь, временами гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

26 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

26 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, утром местами туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили , что над Казахстаном объединятся два циклона, в связи с чем в ближайшие три дня на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства