В Жамбылской области уволили главврача после смерти мальчика в больнице

Тараз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал об увольнении главного врача больницы, в которой в октябре скончался шестилетний мальчик, передает корреспондент агентства.

В акимате создана специальная рабочая группа, проводится проверка. Привлечены независимые эксперты. Наряду с этим департамент медфармконтроля Жамбылской области провел проверку районной центральной больницы, по итогам которой главный врач освобожден от занимаемой должности. Проведена работа и с руководителями других медицинских организаций", - сказал аким.

Как сообщалось ранее, шестилетний мальчик внезапно скончался в больнице в селе Кулан Жамбылской области. По словам родственников, 7 октября мальчика госпитализировали, но, несмотря на жалобы на сильные боли, ему давали только один препарат, после которого ребенка рвало. Ночью, когда мальчику стало хуже, медперсонал долго не подходил. Потом сделали систему и ушли. Утром ребенок умер.





Семья требует справедливого расследования и наказания виновных. Ранее в той же больнице умерла и его мать. Она скончалась на 8-м месяце беременности два года назад.





Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается





В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.





По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.





Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.





Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.





Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается за стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.





В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.





Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.





Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.



