Берик Нажмиденов освобожден от должности верховного судьи

Фото: t.me/senate_kz
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По представлению президента депутаты сената проголосовали за освобождение от должности судьи Верховного суда Нажмиденова Берика Тулеутаевича, сообщили в сенате.

Отмечается, что данный вопрос был предварительно рассмотрен профильным комитетом сената.

Напомним, к исключительным полномочиям сената относятся избрание и освобождение от должности по представлению президента РК судей Верховного суда.

Как сообщалось ранее, в июне президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана. Берик Нажмиденов был назначен председателем кассационного суда по административным делам.
 

Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения

Он занимал эту должность с июля 2024 года
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК, сообщает пресс-служба правительства РК.

Ержан Нурлыбаев родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 1998 году. Работал врачом-хирургом первой городской больницы Караганды, заместителем директора по лечебной работе этой же больницы.

В разные годы возглавлял областной центр травматологии и ортопедии имени Х.Ж. Макажанова, руководил управлением здравоохранения Карагандинской области, возглавлял совет директоров НАО "МУК".
 
В Казахстане ужесточат меры против отмывания доходов и финансирования терроризма

Закон предусматривает внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов
Фото: Depositphotos
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента приняли закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, передает корреспондент агентства.

Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка и выполнение международных обязательств по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В частности, закон предусматривает:

• выпуск исключительно именных ценных бумаг;

• уточнение понятия "безупречная деловая репутация" и внедрение мер, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовых организациях;

• запрет на создание банков-"ширм";

• внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов;

• мониторинг АФМ деятельности некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма;

• пересмотр подходов к оценке рисков, включая разграничение понятий национальной и секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;

• расширение круга субъектов финансового мониторинга (операторы связи, НАО ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделкам с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа для осуществления госконтроля в сфере ПОД/ФТ.

Также закон вводит обязанность направлять сообщения о подозрительных операциях (SAR).
 
Абилкасымов стал первым зампредом АРРФР

Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: gov.kz
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тимур Абилкасымов назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда.

По данным АФМ, Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов. Он занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО "Radius Advisory Lab", где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора.

Также распоряжением главы государства Нурлан Абдрахманов освобожден от должности первого заместителя председателя АРРФР.

Ранее Берик Нажмиденов был освобожден от должности верховного судьи.
 
Назначен новый глава "Казселезащиты"   

Им стал Аслан Сабыржанұлы
Фото: gov.kz
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым руководителем государственного учреждения "Казселезащита" назначен Аслан Сабыржанұлы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Аслан Сабыржанұлы родился в 1983 году в городе Алматы. Имеет высшее образование.

В разные годы работал в государственных органах и частных структурах. Ранее занимал должность директора РГП на ПХВ "Селденқорғау Құрылыс" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Также директором Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований назначен Жапсарбай Султанбеков.

Жапсарбай Султанбеков родился в 1982 году в Шымкенте. Имеет высшее образование. В разные годы работал в частных структурах, государственных органах и банковской сфере. До нового назначения занимал должность заместителя руководителя ГУ "Казселезащита".

Султанбеков сменил на посту Даулета Сарсенбаева, который ранее на своей странице в Сети заявил, что завершает работу на должности директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.

Ранее экс-глава "Казселезащиты" Ерболат Садырбаев стал новым вице-министром по ЧС.
 
В Алматы назначен глава управления градостроительного контроля

Фото: Акимат Алматы
Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителем управления градостроительного контроля города Алматы назначен Олжас Тулебаев, сообщили в акимате города.

Олжас Тулебаев с 2012 года занимал различные должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования.

С 2016 по 2019 годы возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции, а также архитектурно-строительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам.

С 2020 года работал заместителем руководителя управления градостроительного контроля города Алматы.

Накануне депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что в Алматы насчитывается 20 объектов, которые строятся без согласований и разрешений. В пример он привел 40-этажный ЖК компании RAMS.

Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.


Депутат подчеркнул, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".

Также он высказался о незаконной срезке горных хребтов и засыпке рек и логов, которые являются естественным руслом для талых вод. По его словам, из за вмешательства в природу "под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах".

 
Соглашение о защите инвестиций между Казахстаном и Туркменистаном одобрил сенат

В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 555,7 миллиона долларов США
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций между правительствами Казахстана и Туркменистана, передает корреспондент агентства.

Соглашение закрепляет порядок и условия инвестиций между странами, гарантирует их защиту и безопасность, а также равноправный режим для инвесторов обеих сторон.

Документ предусматривает право государств ограничивать чувствительные сектора экономики, а также запрещает национализацию или экспроприацию инвестиций без законных оснований и справедливой компенсации.

В 2024 году двусторонний товарооборот между нашими странами составил 555,7 миллиона долларов США. Казахстанские инвесторы вложили в экономику Туркменистана 16,1 миллиона долларов США, из Туркменистана привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 0,4 миллиона долларов США. Имеются взаимовыгодные проекты в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Также туркменская сторона подтвердила заинтересованность в ремонте и модернизации бронетанковой техники, а также поставке запасных частей и комплектующих деталей", - выступил с докладом сенатор Сергей Ершов.


Ожидается, что ратификация обеспечит прозрачность и предсказуемость инвестиционной деятельности.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Туркменистан обсудили вопросы разработки гигантского газового месторождения.
 
Космический ракетный комплекс "Байтерек" создадут на космодроме Байконур

Летные испытания комплекса стартуют в этом году
Фото: Роскосмос
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената РК ратифицировали протокол изменений в соглашение между Казахстаном и Россией о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек".

Соглашение правительств двух стран от 22 декабря 2004 года предусматривает создание на Байконуре космического ракетного комплекса "Байтерек" и образование для этого совместного казахстанско-российского акционерного общества "Байтерек", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.


Также в соглашении предусмотрен перенос старта летных испытаний комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год. Испытательные пуски ракеты-носителя "Союз-5" предлагается провести до 2027 года.

Среди ключевых изменений - увеличение гарантированных пусков с российской стороны с 2 до 3 ежегодно в период с 2028 по 2039 годы, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта", - говорится в сообщении.


Также предусмотрены налоговые преференции: применение нулевой ставки НДС за нерезидента и продление срока действия льготы по корпоративному подоходному налогу для АО "Байтерек", чтобы исключить дополнительное бюджетное финансирование.

Соглачно документу казахстанская сторона выполняет все обязательства, включая модернизацию инфраструктуры, подготовку технического персонала и обеспечение районов падения. На это в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге.

Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя "Союз-5" и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года.

Принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл - от создания космических аппаратов до их запуска, укрепив национальный потенциал и экспортные возможности в сфере высоких технологий", - резюмировали в сенате.


Напомним, в июне этого года космодром Байконур отпраздновал свое 70-летие.
 
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Фото: Depositphotos
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, - пройдут дожди с грозами. На западе, юго-западе страны ожидаются сильные дожди, на севере, юго-западе, западе возможно выпадение града и шквал, сообщает Казгидромет.

Лишь на юге, юго-востоке ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке, западе, в центре страны в ночные и утренние часы - туман", - отметили синоптики.


Ночью на севере и востоке Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов.

В Астане: без осадков, +24-26 °C.

В Алматы: без осадков, +25-27 °C.

В Шымкенте: ясно, +34-36 °C.
 
