Исследовательский университет в области ИИ появится в Казахстане

Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания совета по развитию искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специализированный исследовательский университет в области ИИ, сообщает Акорда.





Глава государства отметил, что учебному заведению следует присвоить особый статус. В качестве партнеров к этой работе необходимо привлечь лучшие мировые вузы.





Поручаю правительству до конца года подготовить конкретные предложения (...) Исследовательский университет должен функционировать как центр науки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране", - подчеркнул президент.





Также глава государства считает необходимым обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.





Система знаний на основе ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом способностей каждого учащегося. Такой подход помогает раскрыть потенциал молодежи и повысить ее мотивацию к обучению. В этой сфере имеется успешный международный опыт. В США такие платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курсы математики для каждого ученика, а в Южной Корее ИИ применяется при изучении языков. Для Казахстана особенно важно использовать такие подходы. Как полиэтническое государство мы должны обеспечивать равные условия для всех детей независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент еще одной актуальной задачей назвал расширение доступа к качественному образованию. Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом.





При этом он указал, что, овладевая современными технологиями, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете искусственный интеллект должен служить интересам народа.





Таким образом, передовые технологии не должны наносить никакого ущерба нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре. Содержание и качество образовательного контента должны быть корректными. Алгоритмы могут выдавать неточную или упрощенную информацию. Повторюсь, искусственный интеллект может использоваться в качестве вспомогательного средства в образовании. Однако именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание образования. Именно учитель должен оставаться главным гарантом достоверности знаний, обеспечивая соответствие материалов государственным стандартам, научным критериям и культурным ценностям. Поэтому правительство должно разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент, соответствующий государственным стандартам. Хотел бы подчеркнуть: мы должны использовать собственные разработки в области искусственного интеллекта", - добавил президент.



