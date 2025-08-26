Повышение эффективности ОМС, производство отечественных фармпрепаратов - Токаев дал поручения главе Минздрава

Рассказать друзьям

Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова доложила президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в системе здравоохранения и задачах на предстоящий период, информирует Акорда.





В ходе встречи президент поручил главе Минздрава до конца года завершить строительство сельских объектов первичного звена в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", повысить эффективность системы обязательного медицинского страхования, принять меры для развития отечественного производства критически важных лекарственных препаратов, а также продолжить работу по укреплению здоровья граждан и повышению качества и доступности медицинской помощи.





Как сообщила Акмарал Альназарова, по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни впервые составила 75,4 года, что выше среднего глобального уровня. За первое полугодие нынешнего года общая смертность снизилась на 3%. Показатели материнской и младенческой смертности в 2024 году достигли исторического минимума и продолжают снижаться.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по повышению эффективности деятельности первичного звена, реализации концепции "Доступная поликлиника" и расширению доступности скрининга.





В области лекарственной политики реализуются меры по повышению экономической и физической доступности медикаментов, усилению контроля за оборотом лекарственных средств.





По словам главы Минздрава, показатель дефицита врачей снизился по сравнению с прошлым годом на 19%, средних медицинских работников - на 7%, врачей в сельской местности - на 16%.





Президенту также доложили о мерах по защите медицинских работников, в том числе посредством ужесточения законодательства и обеспечения оперативной помощи в случае нападения на них.





По данным министерства, с 2026 года будет обеспечен доступ к медицинскому страхованию для 1 миллиона человек из социально уязвимых слоев населения.



