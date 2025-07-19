Обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор в отношении 28-летней жительницы, которая подозревалась в распространении рекламы наркотических средств, сообщили в прокуратуре Астаны.





Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумах и других заметных местах. В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - отметили в прокуратуре.





Сообщается, что государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства ее вины.





Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.





Прокуратура города предупреждает, что пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.