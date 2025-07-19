Обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, обвиняемого в истязании супруги, к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал М. виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей.
В период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный М., все домашние расходы финансировал осужденный М. Осужденный запрещал, ограничивал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения. На почве необоснованной ревности осужденный М., будучи лицом, принявшим присягу государственного служащего, в период 2019-2024 годы систематически, будучи в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие, наносил потерпевшей телесные повреждения кулаками в различные части тела и голову", - добавили в суде.
Напомним, в прошлом году супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело. Позже в МИД сообщили, что проведут служебную проверку. В апреле этого года в Астане арестовали бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.