Информацию и фотографии педофилов в Казахстане публикуют на спецсайте

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Информацию о педофилах с их фотографиями в Казахстане публикуют на сайте infopublic.pravstat.kz, передает Kazakhstan Today.

По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов и более 2800 насильников, сообщает "Хабар 24"

В исправительных учреждениях Казахстана сейчас отбывают наказание около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Подробную информацию по всем этим делам, в том числе лица и имена насильников, можно увидеть на специальном сайте infopublic.pravstat.kz

Электронную карту данных о педофилах комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры представил еще несколько лет назад. Там в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений. Эту карту должен увидеть каждый родитель.

Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве Карагандинской области во время игры во дворе пропала пятилетняя девочка. Ребенка нашли через несколько часов, поздней ночью, в квартире многоэтажного дома. Находившийся с девочкой местный житель, 1958 года рождения, арестован, его обвиняют в похищении и изнасиловании ребенка

После обнаружения ребенка местные жители пытались устроить самосуд. В ходе беспорядков были сожжены несколько автомобилей. На место был стянут личный состав полиции. Дело находится на контроле у президента страны

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