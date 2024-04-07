Избиение молодого парня в Алматы: полиция задержала подозреваемого   

За соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший на видео

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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы задержали подозреваемого в избиении молодого парня, - В городе Алматы задержали подозреваемого в избиении молодого парня, сообщает Рolisia.kz





По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в полиции.









Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший преступление на видео, он водворен в ИВС.





Напомним, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".





Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно". Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей.





Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.





Между тем, по данному инциденту до сих пор никто не задержан, а следствие за год практически не сдвинулось с места.