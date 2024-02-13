Жестоко убившие таксиста в Алматы подростки проведут за решеткой 12 лет

Доехав до места, несовершеннолетние пассажиры не захотели платить водителю за проезд и убили его ударами ножа

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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - К 12 годам лишения свободы приговорены двое подростков, убивших таксиста в Алматы летом 2023 года, - К 12 годам лишения свободы приговорены двое подростков, убивших таксиста в Алматы летом 2023 года, сообщили в межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.





Согласно материалам суда, летом 2023 года подсудимые вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Доехав до места, несовершеннолетие, предварительно договорившись, убили таксиста, не желая платить ему 40 тыс. тенге за проезд.





На теле убитого были обнаруженные множественные ножевые ранения.





После совершенного зверства подростки угнали автомобиль своей жертвы, также прихватив его мобильный телефон стоимостью 80 тыс. тенге.





Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание 12 лет лишения свободы каждому. При этом в суде отметили, что подростки свою вину не признали.





В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. Напомним, в начале января двух подростков зарезали во время групповой драки в Актобе.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".