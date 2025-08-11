Крушение военного вертолета в Алматинской области: обнаружено второе тело

Фото: МО РК

Рассказать друзьям

Конаев. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В районе падения военного вертолета обнаружено и поднято на поверхность второе тело, - В районе падения военного вертолета обнаружено и поднято на поверхность второе тело, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - проинформировали в Минобороны.





В ведомстве отметили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и других ведомств.





Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.





26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна. 9 августа в Сорбулакском водохранилище обнаружили тело одного из членов экипажа.



