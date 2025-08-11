10.08.2025, 13:27 47331
Крушение военного вертолета в Алматинской области: обнаружено второе тело
Фото: МО РК
Конаев. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В районе падения военного вертолета обнаружено и поднято на поверхность второе тело, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - проинформировали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и других ведомств.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна. 9 августа в Сорбулакском водохранилище обнаружили тело одного из членов экипажа.
Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов.
11.08.2025, 16:45 10826
Водитель одного из алматинских автобусов напал на пассажира после замечания
Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель одного из алматинских автобусов напал на пассажира после того, как он сделал шоферу замечание из-за использования мобильного телефона во время управления транспортом, передает корреспондент агентства.
Видео инцидента распространилось в Сети.
На мое замечание и вопрос, знает ли он, что пользоваться смартфоном, держа его в руках во время вождения, запрещено, данный водитель отреагировал крайне агрессивно. Со словами "пошел отсюда" он ударил меня по руке, выбил телефон из рук. Подняв телефон, я направился обратно в салон, чтобы не провоцировать дальнейший конфликт. Отснятого видео было достаточно для обращения по факту нарушения ПДД. Водитель тем временем, видимо, посчитал, что недостаточно меня "наказал". Остановив автобус, он пытался вытолкнуть меня из салона наружу, применив физическую силу. После нападения на меня и явно переоценив свои силы данный водитель отказался вести автобус дальше, пока я не выйду из него. Естественно, я отказался. Невольными пострадавшими данного инцидента оказались все пассажиры данного рейса, поскольку водитель самовольно отказался выполнять свои должностные обязанности и отказался ехать якобы по моей вине", - говорится в описании к видео, опубликованном в инстаграм-паблике kris_p_akimat.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Личности участников установлены. Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка с учетом требований законодательства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
10.08.2025, 20:29 36786
В Алматы насмерть сбили 12-летнего ребенка
Внедорожник допустил наезд на ребенка, который находился на проезжей части
Алматы. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 12-летний ребенок, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
Водитель автомашины марки Range Rover, следуя по улице Хегай в восточном направлении, допустил наезд на ребенка, который находился на проезжей части. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.
09.08.2025, 14:13 77191
Тело одного из членов экипажа разбившегося военного вертолета обнаружено в озере Сорбулак
Фото: Минобороны РК
Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сорбулакском водохранилище обнаружены фрагменты разбившего военного вертолета и тело одного из членов экипажа, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Как рассказали в Минобороны, использование спутниковых данных позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолета, потерпевшего крушение 25 июля в Алматинской области.
Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил РК на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.
Поисково-спасательные мероприятия ведутся круглосуточно и будут продолжаться до получения окончательных результатов.
07.08.2025, 17:16 133511
В Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса
Возбуждено уголовное дело
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе города Алматы женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Макатаева в микрорайоне Айнабулак в южном направлении, на пересечении с улицей Жумабаева при повороте направо допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в южном направлении. Пешеход - женщина 1957 года рождения, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.
Ранее три пассажира автобуса попали в больницу в результате ДТП с автобусом в Астане.
05.08.2025, 19:36 180416
Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение
Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 августа в 18.44 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 408 км на юго-запад от Алматы.
Энергетический класс землетрясения 13.1. Магнитуда MPV 5.9.
В Жамбылской области расчетная интенсивность в баллах составила:
- село Мерке - 2;
- село Кулан - 2;
- Тараз - 2;
- село Сарыкемер - 2;
- село Бауыржан Момышулы - 2;
- село Аса - 2;
- село Кордай - 2;
- Шу - 2;
- Каратау - 2;
- село Толе Би - 2.
В Туркестанской области:
- село Турар Рыскулов - 2;
- Ленгер - 2;
- село Манкент - 2;
- село Сайрам - 2;
- село Аксукент - 2;
- Шымкент - 2;
- село Казыгурт - 2;
- Сарыагаш - 2;
- село Абай - 2;
- село Темирлановка - 2.
Напомним, 30 июля сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации. Ощущались подземные толчки до 8,7 балла.
05.08.2025, 16:35 184916
В Уральске тушат крупный пожар на территории молочного комбината
Фото: МЧС
Уральск. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске крупный пожар тушат спасатели на территории молочного комбината, расположенного на улице Айталиева, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошло возгорание кровли двух цехов: в одном находилось холодильное оборудование с готовой продукцией; во втором - оборудование для производства мороженого. Общая предварительная площадь пожара составила около 3000 квадратных метров", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что тушение осложнялось сильным ветром.
Силами МЧС пожар локализован", - добавили в пресс-службе.
Ранее мужчина погиб в результате пожара на птицефабрике в Алматинской области.
03.08.2025, 17:25 229551
Пожар тушат в горах Алматинской области Дополнено
Общая площадь пожара составила 40 гектаров
Фото: МЧС РК
Конаев. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели тушат пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20 единиц техники", - заявили в ведомстве.
Кроме того, в тушении пожара задействовали вертолет.
Вертолет АО "Казавиаспас" сейчас производит сброс воды с водосливного устройства. Тушение осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей и высокой травянистой растительностью и кустарниками", - добавили в МЧС.
Дополнено 03.08.2025, 17.50
Пожар в горах вблизи села Долан в Карасайском районе Алматинской области ликвидирован, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспаса" осуществлено 8 сбросов воды. Пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее, 25 июля на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Также в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды, произошло возгорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. За ночь пожар ликвидировали.
03.08.2025, 13:43 224536
Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной близ Караганды
Караганда. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной на автодороге Алматы - Екатеринбург близ Караганды, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По предварительным данным, водитель мотоцикла допустил столкновение с впереди стоящим спецавтотранспортом Kia Sportage. В результате ДТП 42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Жамбылской области в ДТП погибли два человека.
