22.11.2025, 09:35 39991
Пожар в Туркестанской области: выжившую девочку доставили в Шымкент на вертолете
Фото: kazaviaspas.kz
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выжившую в пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области девочку доставили в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте на вертолете, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В ходе перевозки подросток 2018 года рождения, третья пострадавшая в результате пожара в Туркестанской области, была доставлена в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте. Поскольку специализированный центр расположен в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, возникла необходимость в срочной транспортировке пострадавшей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после посадки она была передана под наблюдение специализированных медицинских работников.
Напомним, рано утром в селе Алгабас произошла страшная трагедия - в результате пожара в частном доме скончались 12 человек, в том числе девять детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии. Также в связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия.
22.11.2025, 19:02 28386
В Астане семь ЖК остались без света
Электроснабжение уже восстановлено в пяти ЖК
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Нура города Астаны семь жилых комплексов остались без света из-за аварийного отключения ячеек на подстанции "Туран", сообщает пресс-служба столичного акимата.
Оперативно-выездные бригады работают над восстановлением электроснабжения на РП-217. Три бригады оперативной службы, специалисты Есильского РЭС, службы испытания и диагностики, а также службы кабельных линий были незамедлительно направлены на место. В ходе восстановительных работ уже введены в работу пять трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для обеспечения минимально необходимых общедомовых нужд подключены дизель-генераторные установки.
В зоне ограничения остаются потребители семи жилых комплексов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Позже в акимате заявили, что электроснабжение уже восстановлено в пяти ЖК.
Ранее десять микрорайонов Алматы остались без света.
21.11.2025, 17:44 57771
Автовоз с новыми машинами опрокинулся в кювет в Костанайской области
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими заведено два административных производства
Костанай. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе в Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе разбирательства установлено, что 16 ноября на 460-м километре автодороги КАЗ-03 водитель грузового автомобиля марки DAF оставил транспорт без включенных габаритных огней на проезжей части, что создало препятствие для движения других участников дорожного движения. В свою очередь водитель автомобиля ГАЗ с прицепом, избегая столкновения с припаркованным грузовиком, допустил съезд в кювет и опрокидывание, что повлекло повреждение транспортного средства и груза", - проинформировали в полиции.
Как уточнили в ДП, по данному факту водитель грузового автомобиля марки DAF привлечен к административной ответственности по статье 597, часть 3, КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств).
Водитель автомобиля ГАЗ с прицепом привлечен к ответственности по статье 610, часть 1, КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
19.11.2025, 18:18 107196
Трагедия в Туркестанской области: названа предварительная причина пожара
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра
Туркестан. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района мог возникнуть из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы, сообщает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.
На месте происшествия работает пожарно-испытательная лаборатория областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра, к которому были подключены электрические приборы. Однако заключение экспертизы пожарно-испытательной лаборатории пока не готово. В настоящее время назначено дознание по факту пожара, проводятся проверочные мероприятия. Точная причина возгорания будет установлена, после чего будет предоставлена дополнительная информация", - проинформировал заместитель начальника управления государственного пожарного надзора департамента по ЧС Туркестанской области Жасулан Айнабеков.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Туркестанской области погибли 12 человек, девять из них были детьми. По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
18.11.2025, 10:52 159911
Полицейские застрелили вооруженного жителя Туркестанской области
Он открыл огонь по полицейским
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Махтааральском районе Туркестанской области полицейские застрелили дебошира, открывшего огонь при задержании, сообщили в департаменте полиции региона.
Поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей. По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена. Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских", - проинформировали в полиции.
По данным департамента, для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством применено табельное оружие. От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия. В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
18.11.2025, 09:45 162691
Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети
Фото: Depositphotos
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ДЧС.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей", - проинформировали в ДЧС.
По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар полностью ликвидирован на площади 360 квадратных метров. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, госпитализированы трое пострадавших: двое взрослых и один ребенок.
Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациентам проводится полный комплекс интенсивной терапии, их состояние находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. Из областных учреждений здравоохранения направлены дополнительные специалисты, обеспечена необходимая медикаментозная и психологическая поддержка", - проинформировали в управлении здравоохранения Туркестанской области.
По факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Он поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.
Как сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, дома находились две семьи: родители и дети. Во время пожара обвалилась крыша дома.
Дополнено 18.11.2025, 13.40
"Первый канал Евразия" сообщает, что, по предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
Всего погибли 12 человек, из них 9 детей 2004, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021 годов рождения", - сказано в материале.
17.11.2025, 16:51 187096
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области
Уральск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 50-м километре автодороги Чапай - Сайқын произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся, сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.
В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения", - проинформировали в полиции.
Как отметили в ДП региона, погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными - видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено.
Ранее пятеро погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер.
17.11.2025, 10:39 198821
Массовое отключение электроэнергии произошло в Алматы
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребители трех районов Алматы были временно отключены от электроснабжения, сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК).
В 08.46 17 ноября 2025 года на участке подстанций ПС-7А "АХБК" - ПС-160А "Ерменсай" аварийно отключились линии электропередачи 110 кВ (киловольт) №110А и №111А. Произошло погашение подстанций: ПС-59А "Сайран", ПС-102А "АДК", ПС-6А "Геологстрой", ПС-43А "Южная", - сообщили в пресс-службе.
По данным компании, частично были погашены потребители следующих районов:
- Бостандыкский район (квадраты улиц: Аль-Фараби, Розыбакиева, Жандосова, Жарокова);
- Ауэзовский район (квадраты улиц: Саина, Жандосова, Абая, Розыбакиева);
- Алмалинский район (квадраты улиц: Райымбека, Тлендиева, Толе би, Утеген батыра).
В соцсетях пользователи сообщили, что в районе озера Сайран был слышен взрыв, после чего в квартирах отключилось электричество. В ДЧС отметили, что в 08.53 пожарные расчеты были направлены на вызов по адресу: улица Утеген батыра, 76.
По прибытии установлено открытое горение одной из конструкций трансформатора на площади 0,2 квадратного метра", - уточнили в ДЧС.
В АЖК сообщили, что распространяемая информация о пожаре на трансформаторной подстанции не подтверждается и не соответствует действительности.
Причиной отключения стало возгорание концевой муфты воздушной линии электропередачи ЛЭП-110 кВ Л-110А", - проинформировали в компании.
Сообщается, что в 09.13 электроснабжение было восстановлено.
Как сообщалось ранее, 13 ноября десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи.
По состоянию на 2024 год протяженность электрических сетей по городу Алматы составляла 8,6 тысячи км, износ электросетей - порядка 65%. В связи с высоким уровнем износа электросетей жители Алматы часто сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями энергоснабжения.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
17.11.2025, 08:51 186851
Взрыв газа произошел в трехэтажке в Алматинской области
Фото: скриншот из видео МЧС РК
Талгар. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в селе Карабулак Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу, сообщили в пресс-службе ДЧС.
Отмечается, что до прибытия подразделений ДЧС пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В ходе разведки спасатели со второго этажа спасли двух взрослых, передав их работникам бригады скорой медицинской помощи. Благодаря профессиональным действиям спасателей на безопасное место вынесено 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв", - проинформировали в ДЧС.
Пожар полностью ликвидирован. На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовки ДЧС и двух автобусов местных исполнительных органов.
Как сообщалось ранее, в октябре взрыв произошел в одном из домов в Туркестанской области.
