Шестеро детей отравились "сухим туманом" на школьном мероприятии в Алматы

Рассказать друзьям

Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. Ученик и его родители привлечены к административной ответственности, сообщает портал - В Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. Ученик и его родители привлечены к административной ответственности, сообщает портал 7152.kz





По данным издания, инцидент произошел 5 февраля в одной из школ Петропавловска и вызвал широкий общественный резонанс. Информация о том, что старшеклассник принес на занятия пистолет, быстро разошлась в социальных сетях, вызвав обеспокоенность родителей и педагогов.





В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали, что изъятый предмет оказался пневматическим пистолетом и не относится к категории огнестрельного оружия. Пострадавших нет, но сам факт приобретения школьником пистолета и появления с оружием в учебном заведении стал основанием для разбирательства.





По итогам проверки несовершеннолетний был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его законный представитель - мама понесла административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.



