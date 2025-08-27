26.08.2025, 13:47 43161
Я убежден, что мама жива - сын альпинистки Натальи Наговицыной просит ее спасти
Фото: telegram/baza
Рассказать друзьям
Бишкек. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сын альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы в горах Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Республике Кыргызстан с просьбой спасти его мать.
Обращение мужчины опубликовал Telegram-паблик Baza.
Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (на опубликованном видео, действительно, видно, как Наговицына машет рукой из палатки - прим.ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", - написал Михаил Наговицын в своих соцсетях.
По данным источника, сегодня на пике Победы прогнозировался ясный день, частная компания планировала запустить дрон, чтобы выяснить, жива ли альпинистка. А затем итальянский пилот должен был попробовать подлететь к ней и забрать на вертолете. Однако прогноз погоды оказался неверным и спасательную операцию пришлось свернуть. Сейчас ни местное МЧС, ни частная компания уже не дают положительных прогнозов по спасению Наговицыной. Вернуться за ней можно будет только в следующем году, когда снова откроется сезон восхождений на пик Победы.
Напомним, Наговицына уже почти две недели находится одна на высоте около 7200 метров со сломанной ногой. Операции по ее спасению закончились неудачно из-за сложных погодных условий. Эксперты полагают, что альпинистка не выжила.
новости по теме
27.08.2025, 16:23 5176
У сбившего шестерых детей водителя подтвердили эпилепсию
По решению суда действие водительских прав подозреваемого приостановлено
Рассказать друзьям
Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - У виновника смертельного ДТП в Бестереке подтвердили эпилепсию, сообщает "Казахстанская правда".
На первом заседании суда стало известно, что у 55-летнего водителя, сбившего шестерых детей, подтвержден диагноз эпилепсия. Мужчина состоит на учете по категории "Д" - ее присваивают пациентам с частыми приступами. По решению суда действие водительских прав подозреваемого приостановлено. Если экспертиза подтвердит стойкую ремиссию, их могут вернуть. В противном случае его полностью лишат права управления автомобилем", - пишет источник.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
27.08.2025, 10:00 13556
Жители Мангистауской области ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 27 августа в 01.33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщили в МЧС.
Эпицентр землетрясение расположен на территории России. Магнитуда MPV 5,2.
Подземные толчки силой 2 балла ощущались в 209 км от Актау в Мангистауской области.
26.08.2025, 09:47 49456
В аэропорту Алматы мужчина совершил самоподжог Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 25 августа в терминале внутренних рейсов Т1 Международного аэропорта Алматы произошел инцидент с одним из пассажиров, который предпринял попытку самоподжога, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация. Дальнейшее разбирательство ведут правоохранительные органы. Отмечаем, что данный случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на работу воздушной гавани. Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации городской больницы № 4. Пациент получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу Минздрава РК.
Дополнено 26.08.2025, 14.00
Руководитель турфирмы Nur Ai, в офисе которой произошел инцидент, рассказала детали происшедшего.
Он зашел, попросил телефон, стал звонить кому-то по нему, говорил то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наш агент попросила выйти, он ее выпустил, а потом поджег себя", - написала Гульмира Садвакасова на странице в соцсетях.
Она также уточнила, что мужчина "не просил поменять билет, только попросил телефон".
Мы его не знаем, просто клиент, у агента не было с ним конфликта", - добавила Гульмира Садвакасова.
25.08.2025, 12:04 74011
В Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются
Рассказать друзьям
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Четырнадцать человек попали в больницу из-за аварии с автобусом.
Кадры ДТП появились в соцсетях.
По данным управления общественного здравоохранения столицы, авария произошла на проспекте Кабанбай батыра.
14 человек были доставлены в городские многопрофильные больницы и Национальный центр координации экстренной медицины", - сообщили в управлении.
Часть пострадавших получила амбулаторное лечение, остальные остаются под наблюдением и проходят дополнительное медицинское обследование.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.
25.08.2025, 10:34 76286
В Казахстане пассажирский поезд столкнулся с грузовым вагоном: пассажиры получили травмы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пассажирский поезд № 107 сообщением Жезказган - Астана столкнулся с грузовым вагоном, сообщает пресс-служба национальной компании "Казахстан темiр жолы".
На перегоне Кызылжар - Туйемойнак машинист пассажирского поезда № 107 сообщением Жезказган - Астана при скорости 12 километров в час за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление. Жертв нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения. Поезд возобновил движение", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.
Причины происшествия расследуются. Для установления обстоятельств на место выехала комиссия", - добавили в КТЖ.
В пресс-службе ДП на транспорте также прокомментировали инцидент.
По столкновению грузового состава с пассажирским поездом сообщением Жезказган - Астана возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время проводится расследование. Жертв нет", - заявили в департаменте.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в ВКО.
24.08.2025, 20:16 90146
В Караганде три человека пострадали в результате ДТП с участием трех машин
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Зелинского с участием трех машин, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин - Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и ее одна пассажирка и 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее в Актюбинской области в ДТП погибли четыре человека.
24.08.2025, 11:22 99831
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: одного из пострадавших доставили в Семей санавиацей
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Семей. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе Абайской области детей доставили в Семей санитарной авиацией, сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона.
Из-за тяжести полученных травм и риска для жизни при транспортировке сразу доставить ребенка в областной центр не представлялось возможным. После постоянного наблюдения и обследований состояние пострадавшего было признано удовлетворительным для авиаперевозки и было принято решение о его переводе в Семей", - заявили в управлении.
Подчеркивается, что проводится комплексное обследование состояния пациента и назначено соответствующее лечение.
В настоящее время он проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка находится на личном контроле акима области", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
22.08.2025, 14:21 145796
Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в ВКО
Трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в Восточно-Казахстанской области.
По данным АО "НК "Казахстан темір жолы", трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1 (участок Оскемен-1 - Риддер) примерно в 10.20.
Машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин. Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу", - сообщили в пресс-службе компании.
КТЖ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшей.
Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям", - обратились к казахстанцам в КТЖ.
Ранее в Шымкенте водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка въехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.08.2025, 10:24Жители Алматы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty 27.08.2025, 11:2528096В Кокшетау снесут здание художественной школы - на ее месте построят ЖК 27.08.2025, 09:1827066Минюст РК: Суд в Нью-Йорке признал Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду 27.08.2025, 11:1322461Казахстан планирует разрабатывать урановые месторождения в Иордании 27.08.2025, 11:0222126В Казахстане запустят нулевую тарификацию для доступа к сервисам Aitu, eGov и eOtinish 20.08.2025, 17:24259776В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья" 22.08.2025, 17:00В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки250636В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки 20.08.2025, 16:19Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк249211Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк 21.08.2025, 17:47225276Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших 23.08.2025, 09:53222461Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана 13.08.2025, 18:37498926Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей467511В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18406136Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27400401В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10389071Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?