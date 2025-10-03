Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности

Рассказать друзьям

Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашения о поездках граждан и порядке их пребывания, а также о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Арменией, - Сенаторы ратифицировали соглашения о поездках граждан и порядке их пребывания, а также о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Арменией, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.





По его словам, первый документ упрощает взаимные визиты: для граждан Казахстана теперь достаточно удостоверения личности, срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода. Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.





Второе соглашение регулирует сотрудничество в сфере миграции. Оно предусматривает обмен данными и правовой информацией, совместные меры против незаконной миграции и двойного гражданства, а также координацию действий соответствующих органов.



