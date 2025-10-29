Президент РК поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии

Фото: Акорда

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб приняли совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе сегодняшних переговоров, сообщили в Акорде.





Отмечая более 33 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве, стороны подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства", - сказано в заявлении.





Главы государств договорились расширить сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, уделяя особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Они выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта.





Оба президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как надежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway. В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита.





Также лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области миротворчества, в том числе посредством продолжения взаимодействия между центром миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) и международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT).





Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере миграционной политики и продвижения диалога по либерализации визового режима. Они приветствуют начало переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении визового режима и подтвердили заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в надлежащие сроки", - говорится в тексте заявления.





Вместе с тем они подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.





По информации пресс-службы президента РК, в рамках официального визита Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, в том числе:





1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;





2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;





3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;





4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте "Бурабай";





5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Finnish Water Forum о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;





6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;





7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО "Теңіз жасағы" и Lamor Corporation Plc, а также другие важные соглашения.