Президенты Казахстана и Конго обсудили развитие двусторонней торговли и сотрудничество в горнодобывающей и аграрной отраслях

При поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обсудили развитие двусторонней торговли, взаимодействие в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации, сообщает Акорда.

В ходе встречи Токаев отметил, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям, и призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.

Он также высоко оценил потенциал Конго в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок. На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.

Феликс Чисекеди в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества

Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить вам нашу искреннюю признательность", - сказал президент ДРК.


По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.
 

08.09.2025, 12:45

Токаев анонсировал реформу парламента

Глава государства предлагает в будущем создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам
Токаев анонсировал реформу парламента
Фото: Акорда
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.

Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.


По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

На проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года.

В 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - считает глава государства.


Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции", - уточнил президент.


По его мнению, таким образом нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий, а сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов.

В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием. В итоге все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы", - уверен глава государства.


Он выразил убеждение, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом.

Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана", - резюмировал Токаев.

 
Теги: Токаев Реформы Послание Парламент
08.09.2025, 11:04

Президент США назвал Токаева хорошим человеком   

Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком, передает корреспондент агентства.

Американский лидер заявил об этом в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.

Журналист спросил Трампа, что он думает о Казахстане и планирует ли посетить страну. Президент США ответил, что визит возможен.

Передавайте привет! Ваш президент - очень хороший человек", - сказал американский лидер.



 
Теги: Трамп Токаев
07.09.2025, 10:25

Президент Казахстана поздравил президента Бразилии

Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений
Президент Казахстана поздравил президента Бразилии
Фото: Акорда
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Бразилии, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем независимости.

Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу - процветания и благополучия.
 
Теги: Токаев Бразилия Телеграмма
06.09.2025, 16:24

Казахстан с государственным визитом посетит президент Конго

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.


Напомним, 8 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
 
05.09.2025, 15:06

Токаев и глава парламента Монголии обсудили вопросы межпарламентской дипломатии и торгово-экономического сотрудничества двух стран

Токаев и глава парламента Монголии обсудили вопросы межпарламентской дипломатии и торгово-экономического сотрудничества двух стран
Фото: Акорда
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан обсудили вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве председателя парламента в Казахстан будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Монголия - наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений", - сказал глава государства.


Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.
 
04.09.2025, 19:25

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием

Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием
Фото: Акорда
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай.

Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества.

Напомним, в рамках визита в Китай президент Казахстана провел ряд важных встреч.
 
Теги: Токаев Си Цзиньпин Телеграмма
02.09.2025, 16:10

Историческое событие: культурный центр Казахстана открылся в Китае  

Казахстан и Китай - вечные стратегические партнеры
Историческое событие: культурный центр Казахстана открылся в Китае
Фото: Акорда
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в Пекине состоялась церемония открытия культурного центра Казахстана в Китае, сообщает пресс-служба Акорда.

Это историческое событие, отражающее подлинное уважение казахского народа к китайскому народу. Это также знак дружественного отношения Китая к Казахстану. Прежде всего, выражаю искреннюю признательность председателю Си Цзиньпину за поддержку этой инициативы, а также министру культуры и туризма Китая Сунь Елю, гражданам Казахстана и КНР, которые внесли свою лепту. Отрадно, что на сегодняшней церемонии присутствуют мои давние китайские друзья, дипломаты, профессор Лю Шицинь, у которого я учился в Пекине, а также представители творческой интеллигенции. Чем крепче будут культурно-гуманитарные связи, тем прочнее будет наша дружба. Искусство и культура - это золотой мост, объединяющий различные народы", - подчеркнул президент.



Он сообщил, что в прошлом году в Астане открылся филиал Пекинского университета языка и культуры. В рамках нынешнего визита главы государства в КНР в Казахстане были запущены вторая и третья мастерские Лу Бань.

Сегодня казахско-китайские отношения продолжают поступательно развиваться. Мы вступили во второе "золотое 30-летие" двустороннего сотрудничества. Ежегодно успешно проводятся встречи и переговоры на высшем уровне. Растет объем взаимного товарооборота, который в прошлом году достиг 44 миллиардов долларов, это самый высокий показатель в истории. Ожидаем, что положительная динамика во взаимной торговле сохранится и в этом году. Хочу также отметить весьма плодотворные отношения в инвестиционной сфере. Китай является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что позиции наших стран по международным вопросам во многом совпадают. Это еще раз доказывает, что Казахстан и Китай - вечные стратегические партнеры. Это отвечает национальным интересам наших народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, в ходе нынешнего визита китайская сторона проявила гостеприимство и оказала теплый прием делегации Казахстана.

В Китае говорят: "Один цветок не делает весну, она приходит тогда, когда распускаются все цветы". Разные культуры, идеи и цивилизации обретают подлинную силу только тогда, когда обогащают друг друга во взаимном обмене и гармоничном сосуществовании, открывая путь к развитию и процветанию человечества. Сегодняшнее открытие культурного центра Казахстана в Пекине - яркое воплощение этих ценностей", - добавил президент.


Ранее Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков.
 
Теги: Китай РК Сотрудничество
02.09.2025, 12:31

Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков

На встречах обсуждалась реализация крупных совместных проектов в Казахстане
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел ряд важных встреч в рамках визита в Китай.

В частности, глава государства встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Токаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение. Он также отметил, что Казахстан готов стать региональной платформой для расширения деятельности банка, особенно в продвижении проектов по развитию "зеленых" и интеллектуальных технологий.

На сегодняшний день АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган - Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.

Таже Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна, с которым рассмотрел перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.

Глава государства приветствовал подписание стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО "Самрук-Қазына" и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию", - сообщает Акорда.


Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в нашей стране по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.

Кроме того глава государства принял председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd. Сян Вэньбо.

В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах "зеленой" энергетики, машиностроения, а также партнерства в научно-исследовательской деятельности и инновационных технологиях. Компания намерена создать в стране высокотехнологичное производство специализированной техники", - говорится в сообщении.


Президент подчеркнул, что сегодняшний запуск завода по производству компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области станет важным шагом на пути дальнейшего углубления сотрудничества.

В свою очередь Сян Вэньбо поделился планами работы китайской корпорации в Казахстане. В частности, Sany Group уже приступила к проработке проекта строительства ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт.

Ранее глава Казахстана встретился с руководителем китайской CNPC Дай Хоуляном, с которым обсудил модернизацию ШНПЗ и развитие газохимических производств.
 
Теги: Токаев Бизнес Банк бизнесмены

