Президенты Казахстана и Конго обсудили развитие двусторонней торговли и сотрудничество в горнодобывающей и аграрной отраслях

Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обсудили развитие двусторонней торговли, взаимодействие в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации, сообщает Акорда.





В ходе встречи Токаев отметил, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям, и призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.





Он также высоко оценил потенциал Конго в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок. На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.





Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.





Феликс Чисекеди в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества





Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить вам нашу искреннюю признательность", - сказал президент ДРК.





По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.





По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.