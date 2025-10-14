13.10.2025, 19:05 10321
Токаев поздравил Трампа с выдающейся дипломатической победой
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой - достижением долгожданного мира в секторе Газа, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
Как сообщалось ранее, Казахстан приветствует всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе.
13.10.2025, 09:05
Токаев назначил послов Казахстана в ряде государств
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе, сообщила пресс-служба Акорды.
Указами главы государства:
Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения. Ранее послом являлся Данияр Сарекенов, он освобожден от должности;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Даулет Батрашев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике Ануарбек Ахметов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Тунис по совместительству.
10.10.2025, 15:07
Страны СНГ объединяют усилия для обеспечения региональной энергетической безопасности
Фото: pixabay.com
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшем 10 октября 2025 года в Душанбе саммите главы государств СНГ приняли декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.
Энергетическая политика государств СНГ в последние годы неизменно направлена на развитие и углубление международного сотрудничества, которое должно опираться на прочную правовую основу, закрепленную в соответствующих международно-правовых актах. Одним из них призвана стать декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", - рассказали в исполкоме СНГ.
Документ является стратегической основой для развития взаимоотношений между государствами по обеспечению региональной энергетической безопасности и ориентирован на объединение усилий в деле сохранения баланса в этой отрасли в условиях современных вызовов и меняющейся мировой конъюнктуры.
Как пояснили в комитете, необходимость принятия декларации основывается на важности и взаимосвязанности задач обеспечения энергетической безопасности, доступности энергии и экологической устойчивости, ключевой роли энергетического комплекса как фундамента устойчивого функционирования экономики, социальной стабильности и национальной безопасности, а также экономической эффективности обеспечения внутренних потребностей государств СНГ в энергетических ресурсах за счет преимуществ регионального сотрудничества.
Положения декларации учитывают неотъемлемый суверенитет всех государств над своими естественными богатствами и ресурсами и права распоряжаться ими в соответствии со своими национальными интересами, законодательством и международными соглашениями, а также суверенное право государств самостоятельно определять структуры своих топливно-энергетических комплексов.
Документ определяет общие цели сотрудничества в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, которыми являются поддержание защищенности экономики и населения от экономических, техногенных, социальных, внешнеполитических, природных и киберугроз путем обеспечения внутреннего и внешнего спроса на энергетические ресурсы, надежного и устойчивого обеспечения потребителей энергоресурсами стандартного качества и услугами в сфере энергетики, эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, достижения максимальной устойчивости топливно-энергетического комплекса к негативным внутренним и внешним факторам, которые могут повлиять на обеспечение национальной безопасности государств - участников СНГ.
Принятие декларации позволит выработать общие подходы к созданию условий, обеспечивающих максимальное содействие по обеспечению и поддержанию в государствах - участниках СНГ энергетической безопасности", - добавили в комитете.
Ранее президент Казахстана предложил разработать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ.
Напомним, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан намерены синхронизировать энергосистемы
10.10.2025, 14:49
Новый формат взаимодействия "СНГ плюс" учрежден главами стран Содружества
Фото: Depositphotos
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В СНГ учрежден новый формат взаимодействия - "Содружество Независимых Государств плюс". Соответствующее решение было принято на заседании Совета глав государств СНГ 10 октября в Душанбе, информирует пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Формат "Содружество Независимых Государств плюс" станет платформой для сотрудничества стран СНГ с другими государствами, их объединениями и международными организациями, заинтересованными в установлении взаимодействия с Содружеством по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Решением определяется порядок приглашения и формат участия заинтересованных сторон в проводимых под эгидой Содружества мероприятиях, рассмотрения обращений об установлении взаимодействия по интересующим направлениям.
В частности, председательствующее в Содружестве государство во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ и при отсутствии возражений со стороны стран Содружества приглашает заинтересованные государства, их объединения и международные организации на проводимые под эгидой Содружества Независимых Государств мероприятия и заседания высших органов СНГ, не носящие закрытый характер, а также согласовывает формат их участия", - пояснили в исполкоме.
Совет глав государств поручил исполнительному комитету СНГ проинформировать Секретариат ООН и исполнительные органы других соответствующих международных организаций об учреждении нового формата.
Напомним, данный формат был инициирован президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В настоящее время идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве.
10.10.2025, 14:47
В СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества и программу противодействия терроризму
Фото: Исполком СНГ
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшем в Душанбе 10 октября 2025 года заседании Совета глав государств СНГ утверждена Концепция военного сотрудничества государств Содружества до 2030 года. Об этом сообщили в исполнительном комитете СНГ.
Отмечается, что в соответствии с приоритетами государств СНГ сотрудничество в военной сфере носит открытый, предсказуемый, последовательно внеблоковый характер и не направлено против третьих стран.
Многостороннее военное сотрудничество в формате СНГ предусматривает укрепление мер взаимного доверия, неделимость безопасности, развитие равноправных добрососедских отношений, в том числе с другими странами и международными организациями. Его развитие осуществляется для поддержания международного мира, региональной стабильности, безопасного развития каждого государства СНГ.
Духовной основой военного сотрудничества, направленного на укрепление Содружества Независимых Государств и суверенитета государств - участников СНГ, является историческая память о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, общем героическом прошлом и созидательном настоящем наших народов.
Перспективные цели и задачи взаимодействия в военной сфере определяются Советом глав государств СНГ и отражаются в концепциях военного сотрудничества государств - участников Содружества на очередной пятилетний срок.
Положения нынешней концепции обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества государств - участников СНГ и его дальнейшее развитие как целостной системы на основе совершенствования организационно-правовых механизмов, разработки перспективных программ и проектов совместной деятельности, осуществления практического взаимодействия как по традиционным, так и по новым актуальным направлениям.
Документом предусматривается дальнейшее совершенствование связей и рабочих контактов между министерствами обороны, генеральными штабами вооруженных сил, органами военного управления, различными категориями военных специалистов в рамках их совместной деятельности.
Также получат дополнительное развитие многосторонние и двусторонние контакты в широком диапазоне визитов, рабочих встреч, заседаний Совета министров обороны, координационных комитетов, координационных совещаний, совместных многопрофильных мероприятий по боевой и специальной подготовке, военно-профессиональной и полевой выучке и других форм сотрудничества.
Одновременно предусматривается качественное совершенствование механизмов создания, строительства и развития совместных (объединенных) систем военного назначения с учетом достигнутого ими уровня функционирования.
Особое внимание будет обращено на укрепление в вооруженных силах национальных структур совместных систем военного назначения. В первостепенном порядке предполагается обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил, что позволит существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил и уровень взаимодействия в военной сфере.
Утвержденный документ в среднесрочной перспективе позволяет создать необходимые политико-правовые условия для дальнейшего многостороннего военного сотрудничества в интересах обеспечения безопасного развития государств Содружества.
Кроме того, утверждена Программа сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы.
Цели и задачи Программы - дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Мероприятия Программы предполагают развитие международно-правовой базы и совершенствование организационных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств - участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов.
Для усиления информационной поддержки планируется обеспечить развитие Специализированного банка данных АТЦ, расширить обмен аналитическими материалами. Будет продолжено проведение научных исследований и научно-организационных мероприятий по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму, а также начата разработка комплексной программы образования и развития кадров.
Также принята Программа сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
Разработка документа обусловлена необходимостью дальнейшего обеспечения и развития эффективного сотрудничества стран и органов Содружества в защите общих и национальных интересов в пограничной сфере по превентивному противодействию современным вызовам и угрозам пограничной безопасности на внешних границах.
Комплекс мер, предусмотренных программой, основывается на положениях Договора о сотрудничестве в охране границ государств - участников СНГ с государствами, не входящими в Содружество, концепции согласованной пограничной политики государств СНГ, и включает организационно-правовые и организационно-практические мероприятия, мероприятия по сотрудничеству в информационной, военно-технической, научно-исследовательской и гуманитарной сферах, подготовке кадров.
Документ основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, основополагающих документах Содружества Независимых Государств, в том числе Алма-Атинской декларации, международных обязательствах государств - участников СНГ и их национальном законодательстве, результатах анализа и прогнозирования развития обстановки на внешних границах, опыте совместных действий стран Содружества в противодействии современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, а также итогах реализации предыдущего программного документа.
Координировать выполнение комплекса мероприятий программы поручено Совету командующих Пограничными войсками.
Утвержденный документ в среднесрочной перспективе позволяет консолидировать усилия государств и органов СНГ по достижению надежного функционирования элементов системы обеспечения пограничной безопасности на внешних границах.
10.10.2025, 14:05
Казахстан против попыток фальсификации истории Второй мировой войны - Токаев
Спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человечества
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны, сообщает Акорда.
В Казахстане свято чтут беспримерный подвиг наших отцов и матерей, поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприятий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине. Наш моральный долг - бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне", - сказал Токаев.
Он с сожалением отметил, что спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации.
Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом. С тревогой воспринимаем процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиление конфронтационной риторики, наступление кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций", - высказался президент.
Он подчеркнул, что в условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов.
Это можно сделать только при наличии взаимопонимания и согласованных действий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в мае текущего года общественные деятели, представители науки и политологи обсудили в Бишкеке вопросы сохранения исторической памяти. По их словам, попытки подмены фактов и фальсификации прошлого - это еще один вызовов, который подрывает основы государства, провоцирует противоречия между поколениями, используется для дискредитации культурных ценностей и традиций, нацелен на разжигание вражды между странами и народами. Эксперты отметили необходимость создания Евразийского научно-исторического сообщества, которое будет способно сохранить общее прошлое, оградить его от постороннего вмешательства, и пресечь попытки что-то переписать или переиначить.
10.10.2025, 08:51
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет сегодня в Душанбе
Фото: Telegram/Исполком СНГ
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ, сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.
Ожидается участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.
По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.
Как уточнили в исполнительном комитете СНГ, участники встречи обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2026 году. На саммите также планируется рассмотреть вопрос о деятельности комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств в 2023-2025 годах.
В проекте повестки дня встречи вопросы о проектах программ сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
Главам государств будет предложено принять документы, касающиеся военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, взаимодействия в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, учреждения формата "Содружество Независимых Государств плюс".
Кроме того, ожидается, что на саммите будет принят ряд совместных заявлений.
Напомним, вчера состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В нем принял участие министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев.
В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств - участников Содружества.
Министр информировал о подходах Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации. Отдельное внимание было уделено вопросам развития международной и торгово-экономической кооперации, активизации связей в цифровой и транспортно-транзитной сферах и ряду других перспективных направлений.
По итогам заседания главы делегаций согласовали ряд документов по развитию сотрудничества в области безопасности, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах, планируемых к внесению на заседание Совета глав государств СНГ.
Стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках Содружества и дальнейшее укрепление многогранного потенциала организации.
Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в городе Калининграде в апреле 2026 года.
09.10.2025, 21:30
Создать совместные с Россией кластеры глубокой переработки зерна предложил Токаев
Это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна предложил на саммите "Центральная Азия - Россия" президент РК Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, большие перспективы для совместной деятельности открываются в сельском хозяйстве.
Положительные результаты уже имеются, но можно получить гораздо больший эффект, сделав упор на совместное внедрение инноваций. Речь идет о создании агротехнологических стартапов, широком применении технологий точного земледелия, развитии современных агрологистических площадок, формировании центров компетенций, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком зерна. Казахстан по этому показателю тоже входит в группу мировых лидеров. Учитывая наш огромный потенциал в этой сфере, предлагаем рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна", - заявил президент Казахстана.
По его мнению, это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Убежден, мы должны исходить из стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль, при этом не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках. В целом, синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества", - сказал Токаев.
Напомним, глава государства прибыл в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия - Россия".
09.10.2025, 21:00
Токаев: Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение для Казахстана имеет особое значение, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе второго саммита "Центральная Азия - Россия".
Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру российского государства", - сказал Токаев.
По мнению президента, в центре общего внимания должно оставаться развитие многогранных культурно-гуманитарных связей.
Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. Родные нам языки ниспосланы Всевышним и обрели государственный статус в конституционном порядке. Поэтому казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом "Единство в многообразии", - отметил глава государства.
Особое значение приобрело развитие связей в сфере высшего образования. 60 университетов Казахстана сотрудничают с 50 вузами России, а число казахстанских студентов в России превысило 60 тысяч.
В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО. В прошлом году в нашей стране открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В свою очередь в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов. Знаковым событием стал запуск филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета, который стал первым представительством зарубежного вуза в России. Выражаю признательность коллегам за конструктивное сотрудничество в этой сфере. Учитывая столь интенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, предлагаю провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате "Центральная Азия - Россия". Современные реалии диктуют необходимость активного развития цифровых форм взаимодействия. В этой связи полагаю возможным создать совместную образовательную онлайн-платформу "Цифровая библиотека ЦА - РФ" с доступом к курсам, лекциям, архивам наших университетов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
