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Автомобильные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем будут закрыты 1, 7 и 9 мая

28.04.2021 8074
Автомобильные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем будут закрыты 1, 7 и 9 мая
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности сообщила о временном закрытии пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между правительством РК и правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык", "Бахты" не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

 
Отмечается, что в настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска ("Достык" и "Алтынколь") и 3 автомобильных ("Нур Жолы", "Достык", "Бахты"), через которые в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров. 
 

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