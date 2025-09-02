Что ждет казахстанцев в сентябре

Рассказать друзьям

Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





День знаний





Сегодня отмечается День знаний. В восьми тысячах школ страны начинается новый учебный год. За парты сядут свыше четырех миллионов детей, а 360 тысяч учеников впервые переступят порог школы.





С 1 сентября во всех организациях стартует программа воспитания "Адал Азамат" и антибуллинговая программа "ДосболLIKE" . Поэтапно внедряются единый дизайн-код внутреннего оформления школ. Важной особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс. Все студенты, выбравшие рабочие специальности, будут обучаться в колледжах бесплатно, а пять отечественных колледжей начинают сотрудничество с ведущими предприятиями и образовательными центрами мира", - сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.





Напомним, занятия в школах Казахстана начнутся со 2 сентября. 1 сентября - выходной день в РК в связи с празднованием Дня Конституции





Послание народу Казахстана





Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента.





Проверки мобильных переводов





С сентября начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов.





По данным КГД, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, общая сумма которых превышает 12-кратный размер минимальный заработный платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.





Такие правила связаны с нормами Предпринимательского кодекса, согласно которым обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица с годовым доходом, превышающим 12 МЗП (в 2025 году - 1 млн тенге при МЗП 85 тыс. тенге), сообщает inform.kz.





Все госслужащие в Казахстане до 15 сентября перейдут на национальный мессенджер Aitu





С сентября в Казахстане запустят нулевую тарификацию для доступа к сервисам Aitu, eGov и eOtinish.





Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default", - отметили в правительстве.





Изменение расписания рейсов в аэропорту Астаны





В аэропорту Астаны с 10.00 до 18.00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года будут проводиться ремонтные работы.

Дропперов будут привлекать к уголовной ответственности в Казахстане





С 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.





Напомним, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматриваетсялишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет. Так называемых дропповодов будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.





Футбол





Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реал Мадридом" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны.





В Казахстане онлайн-сельхозперепись продлят до 20 сентября





Процедура банкротства: с 1 сентября вступают в силу новые изменения в законодательство





В целях упрощения процедуры внесудебного банкротства были внесены изменения в законодательство от 19 июня 2024 года и 30 июня 2025 года.





Первая волна изменений:





исключила из перечня обязательных документов подтверждение урегулирования задолженности с кредитором;

сняла необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга - информация теперь запрашивается напрямую из кредитных бюро;

расширила перечень кредиторов, участвующих в процессе внесудебного банкротства.





Последние изменения, которые вступят в силу в сентябре 2025 года, предусматривают:





освобождение от обязательства проводить урегулирование долгов по договорам банковского займа и микрокредитования, заключенным до 1 января 2025 года;

прекращение всех обязательств перед кредиторами после завершения процедуры, вне зависимости от отражения долгов в кредитной истории.





Повышение стипендий





С 1 сентября стипендия студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, педагогических специальностей - 84 000 тенге, магистрантов - 117 098 тенге, докторантов - 262 500 тенге.





Призыв в армию





С 1 сентября по 31 декабря 2025 года по всей стране пройдет осенняя призывная кампания. Согласно закону "О воинской службе и статусе военнослужащих", на срочную службу будут призываться граждане мужского пола от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения. Срок службы для призывников составляет 12 месяцев.





Процесс оповещения призывников постепенно переводится в цифровой формат: уведомления о явке на призывные пункты теперь поступают через SMS и в личный кабинет на портале eGov. За неявку или уклонение от прохождения медицинской комиссии предусмотрена административная и уголовная ответственность - от штрафов до лишения свободы сроком до одного года.





НАО "Правительство для граждан" запускает пилотный проект по бронированию талонов электронной очереди





Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди. Проект начнет действовать с 2 сентября 2025 года в трех регионах страны: Восточно-Казахстанской, Абай и Актюбинской областях.





Проект реализуется в отделах обслуживания населения Риддера Восточно-Казахстанской области, Бородулихинского района области Абай и Хромтауского района Актюбинской области. Пилотный этап продлится три месяца, с 2 сентября по 30 ноября 2025 года.





Отмечается, что новый сервис предоставляет возможность гражданам заранее выбрать желаемые дату и время визита. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением "ЦОН", порталом электронного правительства или единым контакт-центром 1414. После бронирования заявитель получает SMS-уведомление с подтверждением.





Кроме того, выдача готовых документов и услуги сектора самообслуживания будут оказываться, как и прежде, без предварительной записи.





Напомним, что в мобильном приложении "ЦОН" доступ предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона (доступно в App Store и Google Play).





Внедрение пилотного проекта позволит оценить удобство и эффективность новой системы и при необходимости внести улучшения перед возможным расширением функционала.





Усилен контроль за долевым строительством





В Казахстане вступили в силу поправки , которые меняют порядок оплаты при покупке жилья в строящихся домах.





Теперь все платежи по договорам долевого участия должны осуществляться в безналичной форме . Данное требование будет распространяться только на сделки на первичном рынке и направлено оно на защиту прав дольщиков от рисков, связанных с незарегистрированными договорами долевого участия.





КМФК наделят надзорной функцией контроля качества медуслуг





С сентября этого года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля (приостановление лицензии и отстранение от работы специалиста при отсутствии сертификата), также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования. Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI", - проинформировала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.





Новый профессиональный праздник в Казахстане





15 сентября будет отмечаться День работника санитарно-эпидемиологической службы





Бесплатный проезд для детей до 18 лет в Усть-Каменогорске





Льготы планируют ввести с 1 сентября этого года.





В Казахстане вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами





С 14 сентября 2025 года в целях предотвращения несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа, в Казахстане вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая целенаправленное наведение на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов, сообщили в КГА





Отмечается, что подобные нормы действуют во многих странах мира. В Германии за аналогичные действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы, в Узбекистане - до одного года. Уголовная ответственность за создание угрозы безопасности полетов закреплена также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.





Согласно статье 352-1, за создание помех управлению ВС путем наведения на ВС лазерных устройств или БПЛА предусмотрен штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - штраф до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.





Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.





Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет в Казахстане аудит





Аудит ИКАО в Казахстане будет проводиться со 2-го по 14 сентября международными экспертами в области авиационной безопасности в составе руководителя группы аудиторов Сектора аудита авиационной безопасности ИКАО и трех привлеченных аудиторов ИКАО. Действующий показатель аудита ИКАО по авиационной безопасности в Казахстане составляет 83%. Данный показатель планируется улучшить.





Непрохождение аудита или выявление серьезных несоответствий может привести к введению ограничений в отношении авиакомпаний и аэропортов. Для Казахстана успешное прохождение аудита имеет особую важность в связи с запланированным на 2026 год стартом выполнения прямых рейсов в Нью-Йорк, США. Негативные выводы проверки могут стать препятствием для реализации стратегических целей страны в области расширения международного авиасообщения и укрепления имиджа Казахстана как надежного авиационного партнера", - отмечает КГА.