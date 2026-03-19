Казахстанская авиакомпания отменила рейсы Актау - Дубай до 19 апреля
Пассажирам предоставят полный возврат стоимости билетов
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan продлевает временную приостановку выполнения рейсов по маршруту Актау - Дубай - Актау до 19 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В компании пояснили, что решение принято в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и действующими ограничениями в регионе.
Ранее авиакомпания уже сообщала о временной отмене рейсов по данному направлению до 31 марта 2026 года. В текущих условиях выполнение полетов остается невозможным, в связи с чем период приостановки продлен.
В пресс-службе заверили, что пассажирам отмененных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения.
Отмена рейсов из Казахстана в страны Ближнего Востока началась в конце февраля 2026 года на фоне обострения военной ситуации в регионе и закрытия воздушного пространства ряда государств.
28 февраля авиакомпании отменили рейсы по ключевым направлениям, включая Дубай, Доху и Медину. В последующие дни ограничения были продлены.
Казахстан начал эвакуацию граждан: с начала марта в страну были организованы специальные и нерегулярные рейсы. Только за несколько дней выполнено около десятка рейсов, которыми вернулись более 2 тысяч человек, а общее число эвакуированных к середине марта превысило 10 тыс.
18.03.2026, 18:21
На каком этапе подготовка генплана Алматы, рассказали специалисты
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается корректировка генерального плана города до 2040 года, в котором одним из ключевых направлений станет ограничение застройки предгорных территорий, сообщает МИА "Казинформ".
Работа над документом ведется с октября 2025 года, когда акимат заключил договор с НИИ "Алматыгенплан". Проект уже прошел согласования с госорганами и структурными подразделениями, а также общественные обсуждения в декабре прошлого года.
По данным разработчиков, корректировка генплана проводится в соответствии с поручением президента от 4 августа 2025 года. Тогда президент поставил задачу усилить природоохранные меры, обеспечить сбалансированное развитие городской среды и защитить предгорные территории от застройки.
Основные задачи корректировки - улучшение экологической ситуации, усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие города с учетом сейсмического микрорайонирования, а также защита предгорий от застройки. Кроме того, предусмотрены изменения в развитии метрополитена и маршрутов легкорельсового транспорта. Также необходимо уточнить влияние генерального плана города Алатау, утвержденного постановлением правительства, на агломерационную зону", - цитирует издание специалистов института.
На сегодня подготовлены ключевые схемы, собраны данные от госорганов и создан цифровой топографический план города. Сейчас идет регистрация топографической съемки в системе градостроительного кадастра, после чего материалы направят на государственную экспертизу. Параллельно проводится стратегическая экологическая оценка проекта.
Ожидается, что заключение по экологической оценке будет получено в марте-апреле этого года. В случае положительного результата управление архитектуры и градостроительства Алматы вновь вынесет проект на общественные слушания. Окончательное утверждение генплана запланировано на первое полугодие 2026 года.
Корректировка генплана происходит на фоне растущей транспортной нагрузки на Алматы, значительная часть которой связана с притоком иногороднего транспорта.
Согласно опросу информационного агентства Kazakhstan Today, 70% респондентов считают необходимым запретить въезд и транзит иногородних автомобилей, чтобы улучшить экологическую ситуацию и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. При этом проблема пробок остается одной из ключевых - в другом опросе КТ 67% участников назвали основной причиной многокилометровых заторов неэффективную работу городских властей.
Эксперты отмечают, что ежедневный маятниковый поток из пригородов усиливает загрязнение воздуха и перегружает дорожную сеть, что напрямую влияет на качество жизни в мегаполисе.
По данным надзорных органов, активная застройка этих территорий сопровождается многочисленными нарушениями, в том числе в водоохранных зонах и на природных территориях. Прокуратура выявила более 150 нарушений при строительстве в предгорьях Алматы.
Экологи и урбанисты ранее неоднократно предупреждали, что ухудшение экологической ситуации в городе связано с комплексом факторов, включая плотную застройку и рост антропогенной нагрузки. В частности, в Алматы уровень загрязнения воздуха оценивается как "очень высокий", а одним из факторов называется увеличение числа источников выбросов и плотность городской среды.
Отдельные случаи застройки сопровождаются вмешательством в природный ландшафт и освоением охраняемых территорий, что усиливает деградацию экосистем предгорий.
Дополнительным подтверждением общественного запроса на улучшение экологической ситуации служат исследования и оценки: экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из главных проблем, при этом значительную долю загрязнения формирует транспорт, на который приходится около 60% выбросов. Ранее сообщалось, что в Алматы создадут зоны с низким уровнем выбросов и усиленным экологическим контролем.
В то же время обсуждение генплана сопровождается критикой со стороны общественников. Ряд экспертов и активистов считает, что предлагаемые изменения могут быть направлены в том числе на защиту интересов застройщиков и требуют более тщательной проработки. При этом в официальных структурах подчеркивают, что, напротив, документ вводит жесткие ограничения на застройку предгорий и направлен на защиту экологического баланса.
17.03.2026, 19:42
В Алматы выявлен завозной случай малярии
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжают фиксировать завозные случаи малярии. Последний из них выявили в марте этого года в Алматы, сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения.
За последние пять лет в стране зарегистрировано 13 случаев завозной малярии, преимущественно тропической формы. Последний случай был выявлен в марте этого года в Алматы у женщины, вернувшейся из Африки", - проинформировали в центре.
Данные эпидемиологических расследований показали, что во всех зарегистрированных случаях заболевшие не проводили химиопрофилактику перед поездкой в страны, неблагополучные по малярии.
Химиопрофилактика представляет собой прием специальных противомалярийных препаратов, назначаемых врачом перед поездкой в регионы с высоким риском заражения. Такие препараты принимают до поездки, во время пребывания в стране и в течение определенного времени после возвращения. Это позволяет предотвратить развитие заболевания даже в случае укуса инфицированного комара", - говорится в сообщении.
В НЦОЗ отмечают, что в условиях активного развития международного туризма и трудовой миграции риск завоза тропических паразитарных заболеваний в Казахстан сохраняется. При этом малярия остается одной из наиболее опасных инфекций: при несвоевременной диагностике и лечении заболевание может приводить к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу.
17.03.2026, 16:14
Осужденной за коррупцию экс-замакима Атырауской области смягчили наказание
Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Городской суд Атырау смягчил наказание бывшему заместителю акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой после истечения трехлетней отсрочки, предоставленной из-за наличия малолетнего ребенка.
6 марта суд № 2 города Атырау рассмотрел представление службы пробации. Отсрочка исполнения наказания действовала до 10 марта 2026 года, сообщает издание "Ак Жайык".
По данным службы пробации, Хаменова не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребенка. С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.
Напомним, в ноябре 2022 года суд признал бывшего заместителя Атырауской области Бакытгуль Хаменову виновной в получении взятки в 4,5 млн тенге и приговорил ее к семи годам лишения свободы. В рамках этого же дела суд приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего главу областного управления культуры Акылбека Рыскалиева. Умиртай Адамов - директор ТОО "Балқыту" приговорен к четырем годам лишения свободы за дачу взятки.
По этому же делу суд приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего главу областного управления культуры Акылбека Рыскалиева.
Третий подсудимый - директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов обвиняется в даче взятки в крупном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций. Речь идет о сумме в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.
17.03.2026, 14:30
В Казахстане впервые в истории проведут административную амнистию
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после процедуры подписания новой Конституции заявил, что в стране впервые в истории проведут административную амнистию, сообщает Акорда.
Народная Конституция - это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса. Поэтому можно уверенно сказать: наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан. В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона", - заявил глава государства.
По его словам, новая Конституция - яркий символ единства и солидарности народа.
В ее статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков. Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества. Новая Конституция Казахстана - это прочная, незыблемая платформа для восхождения нашей нации к вершинам мировой цивилизации. В этом у меня и, полагаю, у вас сомнений нет", - добавил глава государства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Сегодня Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
17.03.2026, 14:00
Более 21 тысячи молодых казахстанцев призовут в ряды армии весной 2026 года
Повестки гражданам направляются через SMS-сообщения и уведомления на портале eGov
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 21 тысячи молодых казахстанцев призовут в ряды армии в рамках весеннего призыва в 2026 году, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них свыше 11 тысяч человек будут направлены в Вооруженные силы, более 7 000 - в Национальную гвардию, 2 000 - в Пограничную службу КНБ, около 400 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям и 300 - в Службу государственной охраны", - отметил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК Алмас Исабеков.
Он также напомнил, что повестки гражданам направляются посредством SMS-сообщений и уведомлений на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки.
Такое сообщение считается официальной повесткой, и получивший его гражданин обязан явиться в военный комиссариат или на призывной пункт. Министерством обороны реализуется проект "Smart военкомат", предусматривающий автоматизацию процессов воинского учета. Система обеспечивает персональный учет призывников и военнообязанных, автоматическую постановку граждан на учет при смене места жительства, приписку 17-летних юношей, а также автоматическое предоставление отсрочек и освобождений от призыва", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года".
Также в Казахстане планируется призвать на воинскую службу в 2026 году свыше 850 офицеров запаса. Согласно постановлению правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 - в Пограничную службу, 64 - в Национальную гвардию и 15 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям. При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет. Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья. Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.
16.03.2026, 15:52
Kaspi.kz упрощает оптовые закупки товаров из Китая: оплата в тенге, проверка качества и доставка до двери
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый онлайн-сервис "Оптовые покупки", который помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества и полным пакетом официальных документов. Оплата всех товаров и услуг - в тенге.
Сервис доступен в приложении Kaspi Pay предпринимателям из всех регионов Казахстана. Заказ можно оформить в несколько кликов, а весь процесс - оплата, таможенное оформление и доставка до двери - берет на себя Kaspi.kz. При необходимости можно заказать крупные партии с учетом индивидуальных требований.
Благодаря официальному ввозу и документам предприниматели могут без лишних рисков реализовывать закупленные товары - в рознице, онлайн, через любые маркетплейсы и торговые точки - и спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
Сервис "Оптовые покупки" позволяет нашим партнерам заказывать партии товаров с контролем качества, быстрой доставкой до двери и полным пакетом официальных документов. Это помогает бизнесу быстрее развиваться, расширять ассортимент и создавать новые рабочие места, внося вклад в развитие предпринимательства и рост экономики Казахстана. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!"
16.03.2026, 14:45
Нарушения на десятки миллиардов тенге в строительстве дорог выявили в Казахстане
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана выявил нарушения на десятки миллиардов тенге, сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы.
Анализ коррупционных рисков, проведенный в 2025 году и охвативший все этапы жизненного цикла автомобильных дорог, выявил завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.
Выявлено 362 неактуальных ПСД, на разработку которых нерационально затрачено 23 млрд тенге, а также 324 объекта стоимостью 27 млрд тенге, не прошедших обязательную государственную экспертизу. Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
В рамках исполнения рекомендаций внесены изменения в закон "О противодействии коррупции", предусматривающие приравнивание лиц, осуществляющих технический и авторский надзор на объектах автомобильных дорог, к лицам, выполняющим государственные функции. Также введен прямой запрет на ввод дорог в эксплуатацию без устранения замечаний Национального центра качества дорожных активов.
Принятые меры позволят обеспечить прозрачное освоение свыше 360 млрд тенге бюджетных средств, предусмотренных на 2026 год", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на состояние дорожного покрытия пожаловались жители Алматы и Алматинской области. В акиматах ситуацию объяснили благоустройством. Ранее в Алматы компанию технадзора лишили аккредитации из-за провалов на дороге.
16.03.2026, 12:00
В Алматы временно перекроют улицы из-за Наурыза и дорожного ремонта
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с подготовкой к празднованию Наурыза и проведением дорожных работ на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта. Ограничения затронут участки улицы Толе би и проспекта Назарбаева, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В частности, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз, с 03.00 16 марта 2026 года до 00.00 23 марта 2026 года участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей.
Кроме того, как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, с 16 марта будут вестись работы по подъему дорожных люков на проспекте Назарбаева, на участке от проспекта аль-Фараби до улицы Толе би.
В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", - отметили в управлении.
Напомним, на Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
