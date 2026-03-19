Казахстанская авиакомпания отменила рейсы Актау - Дубай до 19 апреля

Рассказать друзьям

Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan продлевает временную приостановку выполнения рейсов по маршруту Актау - Дубай - Актау до 19 апреля 2026 года, - Казахстанский лоукостер FlyArystan продлевает временную приостановку выполнения рейсов по маршруту Актау - Дубай - Актау до 19 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.





В компании пояснили, что решение принято в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и действующими ограничениями в регионе.





Ранее авиакомпания уже сообщала о временной отмене рейсов по данному направлению до 31 марта 2026 года. В текущих условиях выполнение полетов остается невозможным, в связи с чем период приостановки продлен.





В пресс-службе заверили, что пассажирам отмененных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения.





Отмена рейсов из Казахстана в страны Ближнего Востока началась в конце февраля 2026 года на фоне обострения военной ситуации в регионе и закрытия воздушного пространства ряда государств.





28 февраля авиакомпании отменили рейсы по ключевым направлениям, включая Дубай, Доху и Медину. В последующие дни ограничения были продлены.



