Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России

В Kcell заявили, что ограничение устанавливается на стороне российских операторов

Фото: Depositphotos

Москва. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с работой интернета и отправкой SMS на территории России, передает корреспондент агентства.





В России с 6 октября были введены ограничения на использование иностранных SIM-карт в режиме роуминга. Предполагалось, что блокировка интернета и SMS продлится 24 часа, но пользователи сообщали, что ограничения сохранялись в течение нескольких дней. Позже абоненты вновь смогли пользоваться интернетом и отправлять SMS, однако проблемы продолжают периодически возникать.









Да, действительно, мы, как и операторы многих стран, предупреждали клиентов о том, что с 6 октября для всех абонентов, въезжающих в Российскую Федерацию, вводится автоматическая 24-часовая блокировка мобильного интернета и SMS-сообщений. Но также мы упоминали, что ограничение устанавливается на стороне российских операторов и не зависит от Kcell и Аctiv. То есть, к сожалению, блокировка вышеупомянутых сервисов на территории РФ зависит от принимающей стороны и может сохраняться дольше по независящим от нас причинам", - сообщили в отделе по корпоративным связям АО "Kcell".





Ранее казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях.





Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.





В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.