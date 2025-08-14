Тысячи дефектов выявили на трассах Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За семь месяцев сотрудники полиции обнаружили почти 9500 дефектов на трассах Жамбылской области, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверок на дорогах области обнаружили 9494 дефекта разного типа - от поврежденной разметки до несоответствия техническим стандартам инфраструктуры. По итогам обследований дорожные службы получили 2111 предписаний об устранении нарушений", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул начальник отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП Жамбылской области Азамат Бакытулы, качество дорог напрямую влияет на безопасность на дорогах.
Мы фиксируем все нарушения и оперативно их устраняем. При этом не только выдаем предписания - за несоблюдение безопасности дорожного движения должностные лица несут ответственность. Безопасность людей для нас превыше всего. Чтобы исправить обнаруженные недочеты, мы направили 1084 письма в нужные организации. Контроль за выполнением предписаний ведется в обычном режиме", - добавил он.
Стоит отметить, что в Китае одним из секретов быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше. На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.