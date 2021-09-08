В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе, северо-западе и севере РК пройдут дожди с грозами. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На севере и юго-западе республики ожидается усиление ветра, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области на западе и севере ожидается гроза, на западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, туман.

Днем на северо-западе Акмолинской, Кызылординской областей ожидается гроза, в Акмолинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей, на востоке, юге Западно-Казахстанской области, в западной половине Карагандинской области, на юго-западе, юго-востоке Акмолинской области, в центре Павлодарской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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