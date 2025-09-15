В одном из районов Алматы приостановили строительство жилья: названа причина

Здание, возведенное еще в 1938 году, давно стало частью истории мегаполиса

Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесут старый корпус роддома № 1, расположенного на улице Богенбай батыра, - В Алматы снесут старый корпус роддома № 1, расположенного на улице Богенбай батыра, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.





На его месте появится современный медицинский комплекс площадью более 10 тысяч квадратный метров. Это трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами, спроектированное по международным стандартам для родовспомогательных организаций", - пояснили в пресс-службе.





Как отметили в министерстве, здание, возведенное еще в 1938 году, давно стало частью истории мегаполиса.





За десятилетия здесь появились на свет сотни тысяч алматинцев, а для многих семей этот роддом связан с самыми трогательными воспоминаниями. Но спустя 87 лет эксплуатации здание перестало соответствовать современным требованиям безопасности и медицины", - уверяют в пресс-службе.





Новый родильный дом будет рассчитан на 155 коек. Просторные и современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорожденных, а энергоэффективные решения снизят расходы на содержание. В приемном отделении появится экстренная операционная - решение, которое позволит спасать жизни без потери драгоценного времени. Количество операционных увеличится с двух до четырех, что значительно повысит доступность помощи", - добавили в Минздраве.





Между тем в комментариях под данной новостью на портале zakon.kz некоторые алматинцы прокомментировали планы по сносу здания.





я там родился ) всю историю снесут градоначальники, нечего будет рассказывать/показывать. Постройте новый роддом на окраинах города, и не один а несколько", - пишет 123алматинец.





