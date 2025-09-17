В Уральске офицера полиции поймали пьяным за рулем

Рассказать друзьям

Уральск. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске вынесли приговор майору полиции, которого поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, - В Уральске вынесли приговор майору полиции, которого поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщили в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области.





Патруль остановил автомобиль за рулем которого находился сотрудник управления полиции города Уральска. Инспекторы зафиксировали, что офицер полиции находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он попытался скрыться с места, не выполнив законного требования об остановке.





Суд лишил полицейского права управлять транспортным средством сроком на 7 лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 157 280 тенге. Материалы дела будут направлены в департамент полиции ЗКО для решения вопроса о дисциплинарной ответственности.





В суде обратили внимание, что к сотрудникам полиции не может применяться административный арест, поэтому мера наказания ограничилась штрафом и лишением прав.



