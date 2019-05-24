Экс-бухгалтера Казахской национальной консерватории осудили на 8 лет за хищения

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - В Алматы бывшего главного бухгалтера Казахской национальной консерватории имени Курмангазы приговорили к 8 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Главный бухгалтер Казахской национальной консерватории Галия Жумагулова, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества консерватории перечисляла деньги с расчётного счёта учреждения на карт-счета подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к консерватории. Полученные средства Жумагулова присваивала и тратила на личные нужды. Своими действиями осуждённая причинила материальный ущерб Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в размере 127 994 593 тенге", - сообщили в Алмалинском районном суде Алматы.

Приговором суда Галия Жумагулова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного Кодекса Республики Казахстан и осуждена к 8 годам лишения свободы. Суд также лишил ее права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет, пишет time.kz

При этом отмечается, что наказание Жумагуловой отсрочено на пять лет - до достижения ее ребенком 14-летия.

При определении наказания суд, принимал во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание. Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен полностью.

Осуждённая вину не признала и просила ее оправдать. Приговор не вступил в законную силу.

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