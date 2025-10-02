Подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку разыскивают в Уральске
Фото: Depositphotos
Уральск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Уральска разыскивает подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку, которая возвращалась вечером из школы через рощу, сообщает КТК.
В соцсетях распространяют информацию, что ребенка душили и изнасиловали. Среди горожан тот факт, что изверг еще не пойман, вызывает большое беспокойство", - говорится в сюжете телеканала.
Родители детей, учащихся в той же школе, теперь боятся отпускать их в школу одних и считают, что везде нужно поставить камеры.
Все произошло накануне около пяти вечера. В Уральске в такое время еще светло. Неизвестный напал на девочку в роще. Рядом школа, и мимо постоянно ходят дети. Вот и пострадавшая, вероятно, шла с занятий. Сегодня с раннего утра тут работали оперативники, искали вещественные доказательства и другие зацепки, чтобы выйти на преступника", - сообщает телеканал.
Подробности в полиции пока не раскрывают, однако факт преступления подтвердили и завели уголовное дело.
Пострадавшая девочка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.
Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению. Подчеркиваем, преступления против детей - одни из самых тяжких и нетерпимых в обществе. Лицо, причастное к данному деянию, непременно будет задержано", - заявил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Уланбек Абулхайыр.
Ранее в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.
Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
Напомним, в Казахстане насильникам детей грозит пожизненное наказание.