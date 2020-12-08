В МВД прокомментировали дело об изнасиловании двух 12-летних девочек в Карагандинской области

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Дилбар Толегенова сегодня на брифинге прокомментировала резонансное дело о систематическом изнасиловании двух 12-летних девочек взрослыми жителями Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

В департаменте полиции Карагандинской области проводилось досудебное расследование по половым преступлениям, совершенным дядей и сожителем матери в отношении несовершеннолетней и ее подруги, 2007 года рождения. В течение 2019 года указанными лицами в отношении девочек было совершено 57 эпизодов преступлений", - рассказала Толегенова.

При этом, по ее словам, девочки вступали в связь со взрослыми растлителями "по обоюдному согласию".

По данным МВД, с 2015 по 2019 года в РК количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних снизилось на 35%. С начала текущего года зарегистрировано 821 преступление этой категории, рост к предыдущему году составил 4%. Однако, как отметила Дилбар Толегенова, увеличение преступлений связано с изменением подходов к формированию статистических данных.

Также в МВД сообщают, что 70% преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются в быту лицами из близкого окружения детей. При этом каждое второе преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних совершается в квартирах, домах, общежитиях, куда доступ полиции ограничен.

Вместе с тем разрабатывается очередной пакет поправок в законодательство, направленный на ужесточение наказания для педофилов . В частности, предлагается содержать осужденных за педофилию в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение. Суды над ними будут проходить без участия присяжных.

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