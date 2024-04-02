01.04.2024, 18:54 12761
В Павлодаре подростки получили по шесть лет лишения свободы за избиение сверстника
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дело рассматривал областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. Двум подросткам предъявили обвинения по пятому и одиннадцатому пунктам второй части статьи 106 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой людей по предварительному сговору, сообщает Pavlodarnews.kz.
Из материалов дела следует, что двое обвиняемых недолюбливали потерпевшего, а вечером 24 июля 2023 года на стадионе имени Торайгырова университета в Павлодаре избили его. Подсудимые вину признали частично. Они не согласились, что нанесенные ими повреждения были тяжелыми, и просили не лишать их свободы.
По информации суда, двух подростков лишили свободы на шесть лет. Отбывать наказание они будут в колонии для несовершеннолетних. С законных представителей подсудимых взыскали три миллиона тенге морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
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01.04.2024, 16:11 16841
В Актау предотвращен теракт
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Актау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау задержан подозреваемый в подготовке теракта, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.
1 апреля 2024 года в Актау Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель.
В ходе обыска по месту жительства изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.
Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство. В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Акт терроризма", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ТРЦ, концертные залы и школы проверят в Казахстане после теракта в "Крокусе".
01.04.2024, 12:19 21921
Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Карагандинской области
Пострадавший обратился в медицинское учреждение поселка Агадырь с дробовым ранением ноги
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Караганда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Четверо мужчин, подозреваемых в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия, задержаны в Карагандинской области.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия в отношении жителя поселка Агадырь задержаны четверо мужчин в возрасте 28-47 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
Пострадавший обратился в медицинское учреждение поселка Агадырь с дробовым ранением ноги 31 марта. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Ранее в Караганде за разбой и вымогательство задержали членов крупной ОПГ.
01.04.2024, 11:29 23301
Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании денег, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Состоялось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сатыбалды Қ. по обвинению в совершении легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах. На заседании прокурор зачитал обвинительный акт. Подсудимый Сатыбалды Қ. предъявленное обвинение признал в полном объеме", - проинформировали в суде.
Между тем, отметили в пресс-службе, во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.
В связи с этим судом предоставлено время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения. Судебное заседание отложено на неопределенный срок", - добавили в суде.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды.
01.04.2024, 11:06 24191
Разбой и вымогательство: членов крупной ОПГ задержали в Караганде
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность крупной преступной группировки пресекли в Караганде.
В ходе оперативной разработки установлена причастность данной группировки к 12 преступлениям. Потерпевшие являются работниками АО "Кармет", индивидуальными предпринимателями и студентами высших учебных заведений", - сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые, преследуя корыстный умысел, совершали преступления, дерзко нарушая общественный порядок, избивали, вымогали имущество и отбирали деньги.
Задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил начальник департамента полиции Шынгыс Алекешев.
Ранее в Бурабае задержали членов преступной группировки, пытавшихся установить криминальный контроль над бизнесом. Также в Костанайской области попали под следствие 50 членов "мясной" ОПГ. Их подозревают в краже 3 млрд тенге госсубсидий.
30.03.2024, 11:09 72781
Подрядчик присвоил выделенные на ремонт детской больницы средства в Костанайской области
В адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут
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Костанай. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области подрядчику перечислили средства за не сделанный ремонт детской областной больницы, сообщает прокуратура Костанайской области.
Растрату средств прокуроры выявили во время проверки по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания.
В ведомстве сообщили, что договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге был заключен 21 июля 2020 года между заказчиком КГП "Костанайская детская областная больница" и подрядчиком ТОО "Вершина".
В дальнейшем в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут. Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО "Вершина" перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ", - отметили в прокуратуре.
По факту начато досудебное расследование по статье 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).
Ранее в Жетысуской области осудили виновных в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
29.03.2024, 20:51 88191
В Кызылординской области женщина продала своих детей за полмиллиона тенге
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Аральского района Д. узнав, что беременна близнецами, решила продать детей, сообщает пресс-служба Кызылординского областного суда.
Она договорилась со знакомыми супругами Ж. и К., что после родов продаст им своих детей. Супруги перечислили подсудимой через банковское приложение за январь-апрель 2023 года в различных суммах всего 60 тысяч тенге на лекарства и продукты.
21 апреля 2023 года подсудимая Д. родила близнецов в "Центре матери и ребенка" в Кызылорде. После выписки Д. передала новорожденных супругам и получила 200 тысяч тенге. Далее, супруги перечислили подсудимой еще 252 тысячи тенге и 34 тысячи тенге. Таким образом, подсудимая получила от супругов 546 тысяч тенге.
Д. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Супруги Ж. и К. признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
29.03.2024, 16:41 94836
Охранника жилого комплекса жестоко убили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое убийство охранника жилого комплекса "Меркур Таун" произошло минувшей ночью в Алматы.
Кадры жестокой расправы над охранником опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Что именно случилось, пока неизвестно, но житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице", - написал Козачков.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор.
По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении ДП.
Другие обстоятельства преступления устанавливаются.
Напомним, в Конаеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Подозреваемые задержаны.
29.03.2024, 15:24 89491
Брат убитой Салтанат Нукеновой показал в суде фото побоев, которые наносил ей Бишимбаев
Айтбек Амангельды еще до убийства Нукеновой волновался за ее жизнь
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой родной брат погибшей Айтбек Амангельды рассказал о ссорах между сестрой и подсудимым Куандыком Бишимбаевым.
Во время допроса в суде Айтбек Амангельды показал, какие фото убитая присылала ему, пока жила с гражданским мужем Куандыком Бишимбаевым, сообщает "Sputnik Казахстан".
Впервые о побоях брат Нукеновой узнал от нее 20 марта 2023 года. В тот день Салтанат Нукенова отправила ему несколько фотографий с побоями в мессенджер, чтобы брат сохранил их, после чего удалила переписку.
Первая моя реакция была - позвонить ей. Она не поднимала трубку. Я начал переживать, позвонил Куандыку. Спросил, что случилось. Он мне ответил: "Приезжай домой, поговорим, все обсудим", - рассказал Амангельды.
Тогда брат убитой приехал к дому, поднялся на территорию, но так и не дождался подсудимого перед подъездом.
Постучался в дверь, мне открыла его дочка от другого брака. Она меня знала, поэтому открыла. Но никого, кроме нас с ней, не было", - рассказал мужчина.
По его словам, около двух часов ночи Куандык Бишимбаева приехал в квартиру, в которой проживали Бишимбаев и Нукенова. В доме была дочка Бишимбаева от предыдущего брака. Айтбек спросил, где находится Салтанат, на что Куандык ответил, что не знает.
Он ответил, что меня это не касается, это их семья. Я сказал, что вышла она замуж или нет, она моя сестренка, это меня касается. Он меня попытался вытолкнуть, между нами завязалась драка. Я ему сказал, что эти фотографии отправлю его матери, если он мне не ответит, где Салтанат", - рассказал Айтбек Амангельды.
По геолокации телефон Нукеновой был в этом здании. От матери Куандыка Бишимбаева Айтбек Амангельды узнал, что у нее были запасные ключи и, возможно, она находится в квартире на третьем этаже. Однако он не смог попасть в квартиру.
У меня в голове разные картинки пролетали. Думал, что ей плохо, что ее родной человек предал, что она могла умереть от этих травм. Я позвонил в полицию, что муж избил мою сестренку. Хотел, чтобы они приехали и выломали дверь", - сказал Айтбек Амангельды.
Мужчине удалось выломать ручку, после чего Салтанат открыла дверь, но не согласилась уехать с братом.
Я ей сказал: "Собирай вещи, мы уходим, тебе все это не надо". Она сказала, что она взрослая, что она его любит, что она сохранит брак. Я ей сказал: "Еще чуть-чуть и сильнее, он тебя просто убьет такими ударами", - заключил Айтбек Амангельды.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
27 марта, в специализированном межрайонном суде Астаны состоялось первое заседание с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Бишимбаева. В ходе заседания подсудимый свою вину не признал.
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