Жителя Туркестанской области посадили на 20 лет за изнасилование дочери

Туркестан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестанской области местный житель приговорен к 20 годам лишения свободы за насилие над своей несовершеннолетней дочерью, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в начале этого года в Арысский РОП обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в телефоне старшей дочери обнаружила сообщения от мужа, содержание текстов вызвало у нее подозрение. Откровенно поговорив с дочерью, она выяснила, что супруг насилует девочку.

Заявление было зарегистрировали в ЕРДР по статье 120 УК РК (Изнасилование). Следователи приступили к расследованию.

В ходе досудебного расследования мы установили, что эта семья на учетах не состояла. Отец семейства работал вахтовым методом в России, а мать жила в Арыси. Семья считалась самой обычной, где воспитывались пятеро детей. Самая старшая дочь и стала жертвой отца-насильника", - рассказал начальник следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

По его словам, отец потерпевшей не признавал свою вину и заявил о том, что дочь все выдумала. Доказательства его вины полицейские собирали по крупицам. Был проведен ряд экспертиз и другие следственные мероприятия. Летом дело с обвинительным актом было направлено в суд.





Суд, изучив дело, вынес приговор. Отца-насильника осудили к 20 годам лишения свободы", - заключил Нурмахан Жалгасов.

Вместе с тем разрабатывается очередной пакет поправок в законодательство, направленный на ужесточение наказания для педофилов . В частности, предлагается содержать осужденных за педофилию в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение. Суды над ними будут проходить без участия присяжных.

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