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Взрывы в Жамбылской области: на складах боеприпасов работают саперы

28.08.2021 8803
Фото: МО РК
ТАРАЗ. 28 АВГУСТА - Министр обороны осмотрел территорию склада, пострадавшую от пожара, на месте происшествия провел совещание с министром по чрезвычайным ситуациям и акимом Жамбылской области. Были скоординированы совместные действия по ликвидации последствий пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные усилия направлены на обеспечение 100% безопасности населения.
 
Инженерные войска регионального командования "Юг" приступили к очистке территории склада инженерных боеприпасов. Подразделения применяют инженерные и бронированные машины разграждений, оборудованные колейными минными тралами.
 
Военные саперы провели инженерную разведку и очистку участка железной дороги и ближайших населенных пунктов, сообщает пресс-служба МО.
 
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. 
 
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области. 
 

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