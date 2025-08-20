Глава Минтранспорта высказался о судебном процессе по делу о крушении самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев прокомментировал судебный процесс по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.
Командир корабля обладает уникальными правами. Многие вопросы - садиться или не садиться, взлетать, какой степени обработки делать - лежат на командире корабля. Поэтому мера ответственности у командира очень большая. То есть не так просто. И ключевой вопрос, который там был, когда самолет должен был взлетать - как его обрабатывать антизамерзающей жидкостью. Было принято решение обработать только хвостовую часть, а крылья они хотели очистить за счет внутренней системы. К сожалению, эта система не сработала, насколько я понял. Разработчик данного типа самолета свою резолюцию давал, что такое крыло с обледенением значительно потеряет свои несущие возможности. Поэтому это решение было одним из ключевых, в моем понимании", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что в любом случае степень вины будет определять суд. При этом с руководства и акционеров Bek Air "никто ответственность не снимет".
Сейчас проходит "голое" техническое расследование, которое определит только причины авиакатастрофы. А дальше начнутся другие судебные решения. В суде будут учитываться все нюансы, потому что командир корабля, несмотря на то что он принимает решение, он, безусловно, находится под давлением руководства компании. Они могут заставлять его экономить и так далее. В этом всем разберется суд и прокуратура - какое давление командир корабля испытывал в момент принятия своего решения", - сказал Сауранбаев.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщил о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.
В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.