ИИ будут использовать для мониторинга дефектов на казахстанских дорогах
Фото: Depositphotos
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный интеллект будут использовать для мониторинга дефектов на казахстанских дорогах, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Внедрена система SRDS (...) Благодаря технологиям искусственного интеллекта время обработки данных сократилось с четырех дней до четырех часов на каждые 100 километров. SRDS с помощью компьютерного зрения автоматически определяет дефекты покрытия - трещины, выбоины, колейность, фиксирует их размеры и протяженность", - пояснили в министерстве.
По данным пресс-службы, обследование проводится передвижными лабораториями с видеокамерами, датчиками и GPS-навигацией.
Ежегодно с применением ИИ проверяется до 15 тысяч километров республиканских и около 5 тысяч километров местных дорог", - добавили в ведомстве.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.