Космический ракетный комплекс "Байтерек" создадут на космодроме Байконур

Летные испытания комплекса стартуют в этом году

Фото: Роскосмос

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената РК ратифицировали протокол изменений в соглашение между Казахстаном и Россией о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек".





Соглашение правительств двух стран от 22 декабря 2004 года предусматривает создание на Байконуре космического ракетного комплекса "Байтерек" и образование для этого совместного казахстанско-российского акционерного общества "Байтерек", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.





Также в соглашении предусмотрен перенос старта летных испытаний комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год. Испытательные пуски ракеты-носителя "Союз-5" предлагается провести до 2027 года.





Среди ключевых изменений - увеличение гарантированных пусков с российской стороны с 2 до 3 ежегодно в период с 2028 по 2039 годы, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта", - говорится в сообщении.





Также предусмотрены налоговые преференции: применение нулевой ставки НДС за нерезидента и продление срока действия льготы по корпоративному подоходному налогу для АО "Байтерек", чтобы исключить дополнительное бюджетное финансирование.





Соглачно документу казахстанская сторона выполняет все обязательства, включая модернизацию инфраструктуры, подготовку технического персонала и обеспечение районов падения. На это в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге.





Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя "Союз-5" и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года.





Принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл - от создания космических аппаратов до их запуска, укрепив национальный потенциал и экспортные возможности в сфере высоких технологий", - резюмировали в сенате.



