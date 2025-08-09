Национальный рейтинг ответственности бизнеса намерены создать в Казахстане

Токаеву были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов

Фото: Акорда

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Ассоциации инвесторов Казахстана Болат Акчулаков в ходе встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым представил предложения по запуску национального рейтинга ответственного бизнеса, сообщает Акорда.





Глава государства поддержал высказанные инициативы и подчеркнул важность их реализации для улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.





В ходе встречи президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов, созданной во исполнение его поручения по итогам февральской встречи с представителями крупного бизнеса.





Также обсуждена обширная повестка, отражающая роль ассоциации как моста между инвесторами и государством, в том числе первоочередные задачи по либерализации экономики, дерегулированию, внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления.





Кроме того, затронуты вопросы модернизации налоговой системы, совершенствования антимонопольной политики, повышения эффективности приватизации и реформирования системы государственных закупок.



