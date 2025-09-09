Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября
Фото: Depositphotos
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК утвердило новые правила направления для освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов.
Теперь направление производится в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении уполномоченными должностными лицами, когда состояние опьянения является составом правонарушения, предусмотренного КоАП, говорится в документе.
Освидетельствование "производится уполномоченными должностными лицами непосредственно на месте совершения административного правонарушения или в государственных медицинских организациях с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения", уточняется в приказе министра МВД.
В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время, место, основания отстранения от управления транспортным средством для проведения освидетельствования. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, либо его законному представителю.
Достаточным основанием направления на медосвидетельствование является нарушение участниками дорожного движения правил ПДД и выявление у них в ходе осмотра признаков опьянения.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения участников дорожного движения производится по письменным направлениям либо в электронном формате уполномоченных должностных лиц. В направлении для медицинского освидетельствования указываются дата, время, место составления протокола, должность, звания, фамилия и инициалы должностного лица составившего протокол, фамилия и инициалы, гражданство, год и место рождения, место работы, жительства, документы удостоверяющие личность участника дорожного движения, сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, иных идентификационных признаках транспортного средства, основания направления и цель медицинского освидетельствования. Направление подписывается должностным лицом его составившим, а также освидетельствуемым", - уточняется в документе.
В документе также изложен порядок освидетельствования на состояние опьянения, производимого уполномоченным должностным лицом, и оформления его результатов.
При уклонении участников дорожного движения от освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения, составленных на месте совершения административного правонарушения, делается отметка об этом", - сообщается в приказе.
Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.
В июне МВД ответило водителям, которые требовали отменить наложенное на них наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
Мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях", - заявили в ведомстве, напомнив, что за последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тысячи аварий, в которых погибли более 460 человек.