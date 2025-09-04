Проект по очистке Кенгирского водохранилища разрабатывают казахстанские ученые

Фото: Минводных ресурсов РК

Жезказган. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты информационно-аналитического центра водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации, Назарбаев университета, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" разрабатывают пилотный проект по улучшению качества воды Кенгирского водохранилища биологическими и биотехнологическими методами, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Проект предусматривает разработку и внедрение передовых технологий по мониторингу и очистке водохранилища деликатными методами с использованием природных и экологически щадящих материалов для обеспечения экологической безопасности, восстановления качества воды и повышения биоразнообразия водоема", - отметили в ведомстве.





Планируемые мероприятия включают диагностику состояния водоема с применением современного оборудования, использование природных или синтезированных адсорбентов для очистки и нейтрализации от токсических загрязнителей, подбор и внедрение эффективных для водохранилища штаммов бактерий, заселение водоема прудовыми рыбами, создание зон фильтрации в устьях рек, установку датчиков для мониторинга температуры, уровня кислорода и водорода, ежемесячный отбор проб для лабораторного анализа.





Ожидаемый срок реализации пилотного проекта - 2 года. Провести все необходимые работы планируется в 2026-2027 годах.





Ранее на Кенгирском водохранилище подобные исследования и проекты не проводились. Объект является стратегически важным для водоснабжения города Жезказгана и прилегающих районов, а также важным местом обитания флоры и фауны региона. Разрабатываемый казахстанскими учеными проект закладывает научную и практическую основу для восстановления уникального для Центрального Казахстана водохранилища, используя щадящие биотехнологические, химические и инженерные подходы очистки воды", - сообщила директор департамента научных и инновационных технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Лаззат Джусипова.



