Токаев: По любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам
Фото: Акорда
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам, заявил в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики, президент Касым-Жомарт Токаев.
Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь. Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество", - заявил глава государства.
По его словам, в нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии.
Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения", - подчеркнул Токаев.
По его словам, Казахстан вступил на путь обновления: внесены изменения в Конституцию, расширились полномочия парламента, возросла ответственность правительства, учрежден Конституционный суд, институт уполномоченного по правам человека получил конституционный статус. С июля этого года начала функционировать система кассационных судов. Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения. Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% - районных. Таким образом, система власти претерпела существенные изменения.
По мнению Токаева, Казахстан должен остаться государством с сильной президентской властью.
Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов", - считает президент.
Касаясь экономической ситуации в стране, Токаев напомнил, что с 2019 года рост экономики страны составил 16%, в этом году данный показатель приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов. Он добавил, что Казахстан должен стать главным логистическим хабом Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности.
В прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык - Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы независимости. Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог. У нас появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением", - заявил Токаев.
Также в 2025 году открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы.
Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. Собрано более 20 млн тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет нашей страны как торгового партнера", - добавил глава государства.
Объем средств, выделяемых на сферу образования, за последние пять лет увеличился в три раза. Реализуется программа "Национальный фонд - детям", ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения. Мы стремимся стать передовой нацией.
По словам президента, молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой.
Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским "единорогом", то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке. Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди - будущее нашей страны", - заявил Токаев.
Стратегическая задача - за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана.
Следует срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал - основой конкурентоспособности страны", - заявил президент.