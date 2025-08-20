19.08.2025, 15:10 58316
В поезде по маршруту Астана - Боровое запустили интернет Starlink
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев сообщил о завершении тестирования интернета в поездах, передает корреспондент агентства.
Пассажирские перевозки" и Jusan Mobile завершили тестирование интернета в поездах, использовано оборудование мультимедийных сервисов, перенастроенное под спутники OneWeb. Проект испытан на поездах Talgo № 3/4 (Астана - Алматы) и № 67/68 (Астана - Усть-Каменогорск). Скорость достигала 100 Мбит/с, задержка не превышала 70 мс", - проинформировал Мадиев.
По его словам, также запущен пилотный проект с использованием Starlink на маршруте Астана - Боровое. После пилота министерство проработает вопрос масштабирования.
Напомним, с 13 августа 2025 года компания Starlink официально начала предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX.
новости по теме
19.08.2025, 19:56 40241
Молодые предприниматели Казахстана и Китая подписали два соглашения
Начато сотрудничество с 12 предпринимателями из Китая
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 14 августа состоялась официальная церемония запуска Казахстанско-Китайского центра электронной коммерции молодежи, а также подписание меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и китайскими компаниями, которые прибыли из провинции Шэньси (КНР), сообщает пресс-служба Лиги молодых предпринимателей Казахстана.
Центр электронной коммерции станет ключевой платформой для реализации экономических проектов и инновационных инициатив в сфере e-commerce и инвестиций. Создание центра является результатом договоренностей, достигнутых на заседании делового совета, где были определены приоритетные направления сотрудничества. Участники форума подчеркнули важность стратегического партнерства Казахстана и Китая, а также готовность молодых предпринимателей обеих стран реализовывать совместные проекты на международном уровне. Было подписано 2 соглашения и начато сотрудничество с 12 предпринимателями из Китая. Думаю, это хороший старт для совместных бизнес-проектов", - отметил председатель Республиканской лиги молодых предпринимателей Казахстана Мерхат Жылкыбаев.
Уже в сентябре в Центре электронной коммерции молодежи Казахстана и Китая планируется запуск пилотных программ и первых версий витрины, в четвертом квартале 2025 года - интеграция с китайскими платформами. А к 2026 году - масштабирование и индустриальная кооперация.
Основными результатами форума стали соглашения о сотрудничестве между Республиканской лигой молодых предпринимателей и Союзом электронной коммерции молодежи провинции Шэньси (КНР) в рамках создания и функционирования Центра электронной коммерции молодежного предпринимательства "Казахстан - Китай", а также в рамках Китайско-Казахстанского Шелкового союза молодежи в сфере цифровой экономики, начато сотрудничество с 12 китайскими компаниями.
Подписанные документы закрепляют намерения сторон в области взаимодействия и реализации совместных проектов, направленных на развитие электронной коммерции, инвестиций, инновационных инициатив, обмен опытом.
19.08.2025, 15:05 57536
Токаев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шымкента
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предоставил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии города за первое полугодие 2025 года, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту, решению проблемы нехватки ученических мест, обеспечению жильем горожан, а также модернизации дорожной инфраструктуры.
Габит Сыздыкбеков сообщил, что с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31 % и составил 360 млрд тенге. За этот период было произведено промышленной продукции на сумму около 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль - введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. квадратных метров жилья.
Президент также был проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" введены в эксплуатацию 12 школ, Дворец школьников, а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.
Аким также отчитался о возвращении активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".
Ранее о социально-экономическом развитии Костанайской области отчитался глава региона.
19.08.2025, 14:26 59611
Глава Минтранспорта высказался о судебном процессе по делу о крушении самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев прокомментировал судебный процесс по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.
Командир корабля обладает уникальными правами. Многие вопросы - садиться или не садиться, взлетать, какой степени обработки делать - лежат на командире корабля. Поэтому мера ответственности у командира очень большая. То есть не так просто. И ключевой вопрос, который там был, когда самолет должен был взлетать - как его обрабатывать антизамерзающей жидкостью. Было принято решение обработать только хвостовую часть, а крылья они хотели очистить за счет внутренней системы. К сожалению, эта система не сработала, насколько я понял. Разработчик данного типа самолета свою резолюцию давал, что такое крыло с обледенением значительно потеряет свои несущие возможности. Поэтому это решение было одним из ключевых, в моем понимании", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что в любом случае степень вины будет определять суд. При этом с руководства и акционеров Bek Air "никто ответственность не снимет".
Сейчас проходит "голое" техническое расследование, которое определит только причины авиакатастрофы. А дальше начнутся другие судебные решения. В суде будут учитываться все нюансы, потому что командир корабля, несмотря на то что он принимает решение, он, безусловно, находится под давлением руководства компании. Они могут заставлять его экономить и так далее. В этом всем разберется суд и прокуратура - какое давление командир корабля испытывал в момент принятия своего решения", - сказал Сауранбаев.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщил о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.
В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.
19.08.2025, 11:53 69651
Искусственный интеллект будет прогнозировать риски аварий и износ ж/д путей в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил внедрить искусственный интеллект в железнодорожную отрасль, передает корреспондент агентства.
Технологии искусственного интеллекта и перспективные стартапы должны быть внедрены во все отрасли экономики, в том числе в железнодорожную отрасль. Например, искусственный интеллект может просчитывать возможные риски аварийных ситуаций, износа путей и подвижного состава, прорабатывать варианты решения таких проблем. При цифровизации железнодорожной отрасли необходимо осуществлять целостный подход к управлению IT-инфраструктурой и проведению интеграции информационных систем", - отметил Олжас Бектенов.
Вместе с тем глава правительства поручил обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.
По-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов. Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом. Необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком", - подчеркнул премьер-министр.
При этом, как сказал Бектенов, необходимо активизировать работу по производству и замене грузового подвижного состава. В связи с этим Министерству транспорта и КТЖ поручено обеспечить внедрение современных и перспективных разработок, в том числе для увеличения скорости движения подвижных составов, дальнейшее совершенствование услуг в сфере пассажирских перевозок.
В 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тысячи единиц, что закроет проблему изношенного состава. Однако частные перевозчики испытывают затруднения в обновлении своих вагонов", - обратил внимание Олжас Бектенов.
Минтранспорта дано поручение выработать меры поддержки частных перевозчиков в целях улучшения качества пассажирских и грузовых перевозок.
19.08.2025, 11:02 75666
Казахстанцам вернут около 1,6 млрд тенге за отопление
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию естественных монополий РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии.
Работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха", - пояснили в ведомстве.
По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1554,7 млн тенге (с учетом НДС).
Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой - в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года", - уточнили в комитете.
Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям будет возвращено:
- в Астане - 224,5 млн тенге;
- в Алматы - 74,2 млн тенге;
- в Карагандинской области - 457 млн тенге;
- в Восточно-Казахстанской области - 257,2 млн тенге;
- в Мангистауской области - 176,7 млн тенге;
- в Костанайской области - 106,9 млн тенге;
- в Северо-Казахстанской области - 74,8 млн тенге;
- в Акмолинской области - 44,3 млн тенге;
- в Павлодарской области - 34,8 млн тенге;
- в Кызылординской области - 23,9 млн тенге;
- в Актюбинской области - 24,1 млн тенге;
- в Жамбылской области - 21,4 млн тенге;
- в области Абай - 19,9 млн тенге;
- в Атырауской области - 11,0 млн тенге;
- в Западно-Казахстанской области - 3,4 млн тенге;
- в Алматинской области - 0,5 млн тенге;
- в Туркестанской области - 0,1 млн тенге;
- в области Жетысу - 0,03 млн тенге.
Для потребителей Шымкента и области Улытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.
В Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.
Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий, телефоны которых указаны на сайте ведомства.
Напомним, в этом году в Казахстане резко подорожали коммунальные услуги. В частности, тариф на центральное отопление вырос почти на 20%.
19.08.2025, 10:41 76481
Строительство железной дороги в обход Алматы завершат досрочно
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о досрочном завершении строительства двух крупных железнодорожных проектов, передает корреспондент агентства.
В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок Достык - Мойынты и обводная линия Алматы. В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Мойынты - Кызылжар и Дарбаза - Мактаарал", - проинформировал министр.
По словам Сауранбаева, эти работы приравниваются к строительству новых путей. Он отметил, что пропускная способность участка Кызылжар - Сексеуыл увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке Кандыагаш - Тобол - с 7 до 25. Министр подчеркнул, что данные проекты формируют "полноценный железнодорожный каркас Казахстана".
Также глава Минтранспорта доложил, что с этого года началась масштабная модернизация на 3 тысячах километров железнодорожных участков. Общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тысяч километров.
Как рассказал Нурлан Сауранбаев, до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тысяч километров. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тысячах километров путей.
19.08.2025, 10:38 76196
Госаудиторы выявили нарушения при использовании выделенных на развитие науки бюджетных средств
Фото: ВАП
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные аудиторы проверили, насколько эффективно используются бюджетные средства, выделенные на развитие науки, сообщает ВАП РК.
Аудит ВАП позволил выявить направления, требующие дальнейшего совершенствования. В их числе стратегическое планирование, деятельность ключевых институтов и нормативное регулирование отрасли.
Несмотря на рост общего объема финансирования науки до 219 млрд тенге, доля затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) все еще может быть выше текущих показателей. Аудиторы также обратили внимание на необходимость активизации прикладного внедрения научных разработок и адаптации их под запросы реального сектора экономики. Ключевые цели госполитики в сфере науки, заложенные в программных документах, не получили полного отражения в плане развития МНВО. Также отмечается отсутствие надлежащего взаимодействия между Комитетом науки и отраслевыми госорганами, что создает риски для качественного внедрения научных разработок", - говорится в сообщении.
В работе национальных научных советов (ННС) выявлены факторы, требующие дополнительного внимания. Зафиксированы случаи, когда отдельные члены советов одновременно участвовали в нескольких финансируемых проектах, что создает риск пересечения интересов и требует дальнейшего совершенствования процедур регулирования.
В то же время не установлена ответственность членов научных советов за решения, принятые без учета экспертных заключений, за одобрение проектов с нарушениями, а также за прекращение финансирования ранее ими же одобренных проектов", - отмечают аудиторы.
Зафиксированы факты объявления научных конкурсов со значительным опозданием, в отдельных случаях более чем на 500 дней. Процедуры научно-технической экспертизы также зачастую сопровождаются многочисленными нарушениями сроков.
Мониторинг научных проектов, призванный обеспечивать контроль за использованием средств и достижением результатов, осуществлялся без достаточной результативности. Проекты, где были замечания, рекомендации по доработке или отдельные отклонения, все равно одобрили к дальнейшему финансированию.
Проекты коммерциализации Фонда науки также реализованы с недостатками. 42 завершенных проекта не достигли плановых объемов продаж, а по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.
В рамках создания инжиниринговых центров и технопарков при ведущих вузах выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок.
Всего по итогам госаудита выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге. Неэффективное планирование средств оценивается в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование - в 42,5 млрд тенге. По отдельным фактам выявленных нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП.
Для устранения всех выявленных нарушений и системных недостатков в правительство, Министерство науки и высшего образования и другие профильные учреждения направлены соответствующие рекомендации и поручения.
18.08.2025, 21:09 89881
В Минэнерго прокомментировали слухи об ограничении электроэнергии на юге Казахстана
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых пабликах появилась информация о якобы готовящихся ограничениях на подачу электроэнергии в южных регионах страны. В Министерстве энергетики заявили, что информация не имеет под собой никаких оснований.
На сегодняшний день ситуация с электроснабжением потребителей в южных областях Казахстана оценивается как полностью стабильная. Поставка электрической энергии осуществляется в штатном режиме, покрывая все потребности населения и промышленных предприятий. Единая электроэнергетическая система страны функционирует без сбоев", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство энергетики держит на постоянном контроле баланс производства и потребления электроэнергии по всей республике. Все генерирующие и передающие компании работают в рамках утвержденных графиков, обеспечивая надежность энергосистемы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.08.2025, 08:59Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 20.08.2025, 09:121886Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли 13.08.2025, 18:37497791Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466281В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405011Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 13.08.2025, 17:30386221В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов 15.08.2025, 17:10385006Дожди ожидаются в Казахстане в выходные 13.08.2025, 18:37497791Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466281В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405011Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 13.08.2025, 17:30386221В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов 15.08.2025, 17:10385006Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?