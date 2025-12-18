МИД Казахстана провело ряд переговоров и мероприятий Дополнено
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран состоялись встречи, переговоры и международные мероприятия с участием представителей Республики Казахстан, направленные на развитие политического диалога, укрепление культурных связей, расширение инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также обсуждение перспектив взаимодействия с ключевыми международными партнерами.
Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев провел ряд встреч и переговоров с руководством Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двусторонних отношений.
В Музее музыкальных инструментов Бельгии состоялась церемония передачи двух традиционных казахских инструментов - домбры и сазсырная. Инструменты были переданы посольством Республики Казахстан в Бельгии совместно с концертной организацией "Алатау Әуендері", что стало важным шагом в укреплении культурного диалога между Казахстаном и Бельгией. Также посольство совместно с киностудией "Казахфильм" и Французской ассоциацией казахского кино организовало в Брюсселе Дни казахского кино, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Бельгийской публике были представлены фильмы "Бақыт құшағында" и "Жаужүрек мың бала", отражающие важные страницы истории, духовные ценности и богатство культурного наследия казахского народа.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился со старшим директором Государственного инвестиционного фонда королевства Мульхамом Аль-Бакри. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инвестиционных проектов. Менилбеков проинформировал об инвестиционном потенциале и социально-экономическом развитии Казахстана и представил инвестиционные возможности страны в приоритетных секторах экономики. В свою очередь, руководство фонда отметило высокий инвестиционный потенциал РК и выразило заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества с казахстанской стороной. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по развитию инвестиционного взаимодействия.
В Гонконге состоялся круглый стол, посвященный обсуждению экспортного потенциала Республики Казахстан. Основным элементом программы стала презентация, в которой были представлены возможности казахстанского рынка для гонконгской стороны. Участники отметили высокий потенциал казахстанской продукции, особенно в секторах пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. По итогам были выработаны рекомендации по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом. Участники договорились о продолжении совместных мероприятий для поддержки казахстанских экспортёров и продвижения их продукции на рынке Гонконга и станет важным шагом к улучшению торговых отношений между двумя регионами.
Круглый стол на тему "Казахстан - Европейский союз: Сможет ли это партнерство принести больше пользы и что для этого потребуется?" состоялся в Европейском институте азиатских исследований (EIAS) в Брюсселе. Круглый стол позволил сторонам обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом.
Делегация Казахстана во главе с вице-министром экологии и природных ресурсов Мансуром Ошурбаевым приняла участие в 7-ой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде на тему "Развитие устойчивых решений для жизнеспособной планеты". Ассамблея приняла министерскую Декларацию и ряд важных резолюции по расширению сотрудничества в области охраны окружающей среды. Участники сессии признали необходимость срочных и совместных действий для противодействия крупнейшим экологическим угрозам XXI века, мобилизации международного сотрудничества для обмена знаниями, лучшими практиками и инновационными решениями в различных сферах защиты окружающей среды.
В Ташкенте во Дворце национального киноискусства имени Алишера Навои прошли Дни казахского кино. Узбекскому зрителю представлены художественные фильмы "Әміре", "Дос-Мұқасан" и "Паралимпиец", отражающие богатое культурное наследие и современные достижения казахстанского кинематографа.
В преддверии Дня независимости в посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный казахско-азербайджанским отношениям. Эксперты отметили, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс для реализации ряда совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.
В Вене в исторической церкви миноритов состоялось выступление Казахского государственного симфонического оркестра "Qazaq сoncert" и соло народной артистки Казахстана, выдающейся скрипачки Айман Мусаходжаевой, сыгравшей на легендарной скрипке Антонио Страдивари произведения мировой и казахстанской классики.
Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем по вопросам экономического развития и промышленности Министерства национальной экономики Венгрии Мате Лога, а также с заместителем государственного секретаря Мартоном Бокаи.