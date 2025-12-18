Мажилис ратифицировал соглашение с Францией о реадмиссии граждан

Рассказать друзьям

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в городе Париже.





Основная цель соглашения - создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств. Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.





Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране - без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.





Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.





Реадмиссия - процедура, при которой одно государство соглашается принять обратно своих граждан, чей въезд, пребывание или проживание в другом государстве признаны незаконными. В Казахстане институт реадмиссии активно функционирует с 22 странами. За последний год рассмотрены 273 обращения по вопросам реадмиссии.