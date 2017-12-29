Парламент ратифицировал соглашение с Туркменистаном о демаркации госграницы

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали казахстанско-туркменское Соглашение о демаркации государственной границы, передает Kazakhstan Today

В соответствии с документом начальной точкой государственной границы является точка стыка государственных границ Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Конечной точкой демаркированной линии государственной границы является пограничная точка №162, расположенная на побережье Каспийского моря, сообщила пресс-служба сената.

"Линия государственной границы и местоположение всех пограничных знаков нанесены на 41 лист Карты государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном, являющейся неотъемлемой частью Соглашения", - отметили в палате.

Как подчеркнули в пресс-службе, ратификация Соглашения позволит определить государственную территорию и пространственные пределы национального суверенитета, завершить процесс международно-правового оформления государственной границы Республики Казахстан и устранить возможные предпосылки для возникновения территориальных споров с Туркменистаном.

Кроме того, депутаты сената ратифицировали Договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном. По информации пресс-службы, договор, подписанный 18 апреля 2017 года, предусматривает расширение сотрудничества и контактов двух стран в рамках международных организаций, проведение консультаций для согласования своих позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как уточнили в палате, в частности, стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.

Также, в соответствии с документом, Казахстан и Туркменистан уделяют особое внимание развитию сотрудничества в области управления системами энергетики, водных ресурсов, железнодорожного транспорта, машиностроения, информатики и связи; объединяют и координируют усилия в деле восстановления экологической системы Аральского моря, взаимодействуют в выработке и реализации международных и региональных программ в этой области.

Кроме того, стороны способствуют развитию транзитно-транспортного потенциала двух государств, созданию и развитию международных транзитных телекоммуникационных маршрутов.

Ратификация Договора будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами в сферах политики, экономики, культуры, национальной безопасности, торговли, окружающей среды, транзитного транспорта, образования и спорта, заключили в пресс-службе.

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