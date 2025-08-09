08.08.2025, 14:44 12571
Путин рассказал Токаеву о диалоге с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса
Фото: Акорда
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.
Также лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике.
Вместе с тем были затронуты вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне.
05.08.2025, 17:36 57351
Лидеры Казахстана и Туркменистана подтвердили приверженность курсу на развитие стратегического партнерства
Президенты обсудили вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах
Фото: Акорда
Аваз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана также поблагодарил Сердара Бердымухамедова за приглашение принять участие в третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.
Ранее президент РК выступил на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
05.08.2025, 13:16 61446
Нехватка воды, опустынивание, ограниченные транспортные связи - Токаев озвучил проблемы не имеющих выхода к морю стран
Фото: Акорда
Аваз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, проживает более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки. Об этом на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Туркменистане, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество - глубже, а коллективные амбиции - смелее", - сказал глава Казахстана.
Он подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому инклюзивному и устойчивому будущему.
Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", - заявил президент.
Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.
Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития", - отметил глава государства и пригласил участников конференции на региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в апреле следующего года.
Президент сообщил, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту.
В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Напомним, в Алматы открылся региональный центр ООН.
05.08.2025, 09:15 63736
Токаев прибыл на конференцию ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам Дополнено
Фото: Акорда
Ашхабад. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарта Токаева встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Конференция проходит в Туркменистане 5-8 августа. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с трудностями в плане торговли, транспортной доступности и развития, обусловленными отсутствием прямого доступа к морю. Конференция открывает возможности для поиска решений и налаживания партнерств, призванных служить преодолению трудностей и реализации потенциала этих стран в полной мере в интересах более справедливого и благополучного будущего, отметили в ООН.
Дополнено. 05.08.2025, 11.02.
Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии. В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона", - сообщила пресс-служба Акорды.
03.08.2025, 15:51 89531
Создание центра ООН в Алматы является стратегически важным шагом - Токаев
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в региональном центре Организации Объединенных Наций в Алматы отметил, что создание центра является своевременным и стратегически важным шагом, сообщает Акорда.
Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом", - подчеркнул он.
Президент полагает, что центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.
Полномочия и функции данного центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, центр будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона. Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН", - сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что долгосрочный мир и устойчивое развитие Афганистана имеет решающее значение для обеспечения региональной безопасности.
Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности. Объем торговли между нашими странами неуклонно растет. Мы убеждены, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку. Человеческое достоинство и международное право неразрывно связаны между собой. Без усилий, направленных на их обеспечение, невозможно достижение прочной стабильности", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии. Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. Только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.
В завершение своей речи президент выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за проявление высокой дипломатии и лидерства в непростое время. Он заверил, что Казахстан и впредь будет поддерживать усилия Генерального секретаря во главе всемирной Организации.
В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие данного Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению целей устойчивого развития.
Центр может стать важным новатором в реализации программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между востоком и западом, севером и югом", - сказал Антониу Гутерриш.
В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику.
Ранее Токаев подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН.
03.08.2025, 13:16 92081
Токаев подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем подтвердил приверженность страны основополагающим принципам организации, сообщает Акорда.
От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций", - сказал президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.
Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.
Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад - это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", - отметил Генеральный секретарь.
Участники встречи обсудили перспективы деятельности регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.
Дополнено 03.08.2025, 14.02
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер РК и Генеральный секретарь ООН приняли участие в церемонии подписания соглашения между правительством Казахстана и ООН о создании регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Ранее сообщалось, что президент РК примет участие в конференции ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам.
01.08.2025, 09:53 119891
Токаев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН
Фото: Акорда
Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 3 августа по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Республику Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
30.07.2025, 08:29 142846
Переговоры были плодотворными - Токаев и Эрдоган подвели итоги встречи в Анкаре
Фото: Акорда
Анкара. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, сообщает Акорда.
На совместном брифинге для СМИ с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Токаев отметил, что в Казахстане в настоящее время работают около 4 тысяч турецких компаний, совместно с которыми реализован ряд проектов на сумму 6 миллиардов долларов. Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.
Токаев отметил, что особое внимание на переговорах было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота.
В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал", - сказал глава государства.
Он пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, отметив, что странам следует максимально использовать стратегическое расположение.
В настоящее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям", - заявил Токаев.
Он также отметил важность взаимодействия в энергетическом секторе.
В настоящее время по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов", - добавил глава государства.
Он также отметил заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, цифровизации сельского хозяйства, повышении производительности труда и развитии перерабатывающей промышленности.
Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.
В свою очередь президент Турции отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.
Казахстан - крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений - от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута - современного аналога исторического Шелкового пути", - сообщил Эрдоган.
После брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главе Казахстана высшую государственную награду Турецкой Республики - орден Devlet Nişanı.
Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов - узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана", - сказал Токаев.
Напомним, в рамках официального в Анкару Токаев и Эрдоган провели двусторонние переговоры, а также приняли участие в 5-м заседании совета стратегического сотрудничества, на котором были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.
29.07.2025, 21:19 139436
Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции
Фото: Акорда
Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе заседания глава государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.
Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более шестидесяти договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в 2024 году составил 5 миллиардов долларов. Президент сообщил, что Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиард долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.
Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.
Кроме того, на заседании совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество "КазМунайГаза" и Turkiye Petroleum будет плодотворным.
Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.
Ранее президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
