Путин рассказал Токаеву о диалоге с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.





В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.





Также лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике.





Вместе с тем были затронуты вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне.