Казахстанский фильм "Мукагали" получил приз на международном фестивале в Таллине

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Об этом организаторы фестиваля объявили во время церемонии награждения, прошедшей 27 ноября в Концертном зале "Эстония".
Поэтический язык и визуальное богатство фильма позволяют перевести самые чувствительные темы на язык человеческой души. Фильм открывает дверь для восхваления настоящих духовных ценностей", - заявили члены экуменического жюри, в состав которого вошли представители религиозных организаций Эстонии.
Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.
Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым. В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.