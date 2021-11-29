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Казахстанский фильм "Мукагали" получил приз на международном фестивале в Таллине

28.11.2021, 11:00 170398
Казахстанский фильм "Мукагали" получил приз на международном фестивале в Таллине
Фото: Казахфильм
АЛМАТЫ. 28 НОЯБРЯ - Художественный фильм "Мукагали" режиссера Булата Калымбетова получил приз экуменического жюри на 25-м Таллинском кинофестивале "Темные ночи" (PОFF), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом организаторы фестиваля объявили во время церемонии награждения, прошедшей 27 ноября в Концертном зале "Эстония".
 

Поэтический язык и визуальное богатство фильма позволяют перевести самые чувствительные темы на язык человеческой души. Фильм открывает дверь для восхваления настоящих духовных ценностей", - заявили члены экуменического жюри, в состав которого вошли представители религиозных организаций Эстонии.

 
Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. 
 
Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым. В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.
 

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Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

29.11.2021, 11:37 33913
Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - С приходом теплого западного циклона в Казахстане ожидаются потепление и осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Так, днем в северной половине Казахстана ожидается до 0-5 тепла, в южной - до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла. 
 
Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 3 мороза - 5 тепла, в Мангистауской области 10 градусов тепла. 
 
На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков.

 

В Алматы задержали хулиганов, повредивших чужие авто

29.11.2021, 09:53 55081
В Алматы задержали хулиганов, повредивших чужие авто
Фото: yarnovosti.com
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы задержаны хулиганы, повредившие чужое авто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, противоправные действия двое молодых людей совершили в ночь на 27 ноября в микрорайоне Аксай-3. 
 
Сотрудниками управления полиции Ауэзовского района правонарушители были установлены и привлечены к ответственности по статье 434 КРКобАП.
 
Сегодня решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушители - уроженец Туркестанской области 1994 года рождения и уроженец Жамбылской области 1994 года рождения - подвергнуты административному аресту сроком на семь суток.
 
Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео. В описании к нему сообщалось, что группа нетрезвых людей в микрорайоне Аксай-3 пинала припаркованные автомобили. 

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

29.11.2021, 08:20 63694
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе РК с ложбиной циклона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега с гололедом. Также по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23, порывы 28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере туман. 
 
На юге Туркестанской, на севере Мангистауской и Костанайской, а также на западе и в центре Атырауской областей ожидается туман.
 

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