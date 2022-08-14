Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 августа днем в южной части Актюбинской области ожидается сильная жара - 36-37 градусов.
Днем 13-15 августа на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара - 42 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Днем 13-15 августа на юге Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов.
13 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза. Днем в горных районах области град. Ветер северо-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду.
13 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
13 августа ночью на востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 13 августа на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
13 августа в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
13 августа ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный 9-14 метров в секунду, при грозе порывы 18 метров в секунду.
Ночью и утром 13 августа на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
Днем 13 августа по Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов.
13 августа ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, ночью на востоке, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.