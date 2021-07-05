В Казахстане отмечают Национальный день домбры

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Национальный день домбры отмечают сегодня в Казахстане. Праздник учрежден 13 июня 2018 года указом Нурсултана Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В преддверии Дня домбры Библиотека Елбасы подготовила видеоролик, посвященный памяти выдающихся казахских домбристов и кюйши.

Праздник древнейшего музыкального инструмента в Казахстане отмечается в первое воскресенье июля. Эта дата учреждена с целью консолидации казахстанского общества вокруг ценностей и созидательных идей культурного наследия.

Казахи хранили домбру в почетном месте, а кюйши были почетными гостями, народ возносил их. Это благородное дело продолжается и по сию пору. По решению ЮНЕСКО домбра и кюи внесены в список нематериального наследия человечества. Уважение к священной домбре никогда не уходило", - сказал Нурсултан. Назарбаев.

С Национальным днем домбры казахстанцев поздравил председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев.

Домбра - это священный инструмент, вмещающий в себя всю историю народа, радость и грусть, мужество и свободу. Поэтому можно с уверенностью сказать, что домбра - это не только национальный бренд, но и национальная идентичность. Домбра занимает особое место в мировой музыке. Об этом свидетельствуют кюи Курмангазы и Таттимбета, Сугира и Дины. С помощью домбры были преобразованы поэмы жырау и мелодичные песни сало-серэ", - написал он в Facebook.

Маулен Ашимбаев отметил, что сегодня наша задача - модернизация национального кода через повышение престижа священного инструмента.

В этом и заключается главная цель главы государства в праздновании Национального дня домбры. В свете этого становится очевидным, что в последнее время интерес к домбре, к общенациональному искусству приобрел особый характер. Поэтому нет никаких сомнений в том, что в дальнейшем достоинство домбры будет еще больше возрастать. С праздником вас, дорогие друзья! Пусть звучат заветные звуки домбры!" - написал Маулен Ашимбаев.





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