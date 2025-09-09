Каждый третий многоквартирный дом в Казахстане требует безотлагательного ремонта - Energyprom

Рассказать друзьям

Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в середине сентября вступают в силу поправки в законы, регламентирующие актуальные жилищные нормы и правила, сообщает Energyprom.





Эта тема долго была предметом общественного обсуждения: в стране назрели проблемы содержания многоквартирного фонда, которые без должного внимания могут привести к настоящей коммунальной катастрофе. Речь идет о самой главной жилищной "болезни" - пассивном управлении собственным имуществом.





В материале перечислены основные законодательные новеллы, которые должны помочь навести порядок в системе управления многоквартирными домами.





Первое и самое важное: уточняются определения основных форм управления. Теперь их всего две: объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ), которое фактически заменяет простое товарищество (ПТ). Дома, где оформлены ОСИ, смогут выбрать несколько вариантов работы - заключить договор с любым из субъектов управления (будь то КСК или управляющая компания) либо одним профессиональным управляющим. Жильцы, объединившиеся в НСУ, могут управлять домом самостоятельно или нанимать управляющего. Если собственники ничего не делают, чиновники вправе признать дом бесхозным и назначить временного управляющего", - пишут авторы.





Второе важное новшество: введение ежегодной индексации платы за содержание дома.





Напомним: минимальные тарифы на содержание имущества утверждались маслихатами города, района. И эта система работала в регионах разрозненно, решения принимались долго, пересматривались редко. От этого страдали в первую очередь сами жильцы, в чьих домах из-за нехватки денег не проводился необходимый ремонт. Яркий тому пример - Алматы, где тариф на содержание домов не менялся 14 лет и с 2010-го составлял 25 тг за квадратный метр. Только в 2024 году его с большим трудом увеличили до 40 тг. Согласно новым нормам, теперь минимальный тариф на содержание дома будет привязан к МРП, а значит, индексация платы за содержание жилья будет происходить автоматически минимум один раз в год", - говорится в статье.





Жилищная реформа предусматривает концептуально новый подход к управлению собственностью. Теперь закон обязывает собственников не только платить за текущее содержание дома, но и отдельно накапливать средства на его ремонт. Это та точка раздора в "системе КСК", которая привела к необходимости реформ.





В целом доля многоэтажных домов, требующих капитального ремонта, в Казахстане остается достаточно большой. По данным профильного ведомства, в 2024 году она составляла 31,1%.





Выходит, что каждый третий многоквартирный дом в стране уже требует безотлагательной помощи, ремонта. Именно поэтому жилищная реформа сейчас - это не только о правах, но и об обязанностях совместно содержать и ремонтировать общедомовое имущество. В противном случае десятки тысяч домов могут поменять статус с "требующие ремонта" на "ветхие", а жители других, беспечно откладывающие решение насущных проблем и ошибочно считающие, что более новое жилье не требует регулярных вложений, в ближайшее время столкнутся с проблемами домов, попадающих в категорию "требующие ремонта". И это проблема уже не только социальная, но и экономическая - обесценивание, потеря собственности", - резюмируют авторы материала.