Токаев: Казахстан подвержен "митинговщине", навязанной извне

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тiлi" прокомментировал принятый закон о мирных собраниях и ответил на критику по некоторым его пунктам, передает Kazakhstan Today.

Прошедший через общественную экспертизу, этот закон, по моему глубокому убеждению, является большим шагом вперед в продвижении демократии в нашей стране. Теперь для проведения мирных собраний требуется за пять дней лишь уведомить местные власти, не спрашивая у них разрешения. Для организации таких собраний будут выделены специальные места. От организаторов митингов требуется не нарушать общественный порядок и покой граждан, не выступать с антиконституционными лозунгами, не разжигать межнациональную и социальную рознь", - цитирует главу государства Казинформ .

По словам Токаева, закон вызвал необоснованную критику "некоторых наших сограждан, получающих гранты от международных правозащитных организаций". "По их мнению, в Казахстане должен действовать принцип: "Когда хочу, с кем хочу, где хочу", то есть полная вседозволенность. Особенно меня возмутили их требования допустить к участию в митингах иностранных граждан и несовершеннолетних детей. Замысел очевиден. Им нужны беспорядки и дестабилизация, а нам нужен стремительно развивающийся, благополучный и суверенный Казахстан", - подчеркнул президент.

Он отметил, что государство обязано "слышать" законные требования своих граждан, идти им навстречу в рамках имеющихся финансовых и правовых возможностей, создавать социальные лифты молодым людям нужно. Следует вовремя исправлять ошибки в госуправлении и идеологической сфере. Тогда справедливость восторжествует, и отпадет необходимость в многочисленных митингах.

Пока же наша страна подвержена "митинговщине", большей частью навязанной провокационными лозунгами извне. Это ставит Казахстан в невыгодное положение на международной арене, где обостряется серьезная конкуренция на региональном уровне. В Центральной Азии основными государствами являются Казахстан и Узбекистан. Между нами разворачивается масштабное сотрудничество, что не исключает экономической конкуренции. Вот об этом нам ни в коем случае нельзя забывать. Казахстан обязан сохранить свои лидирующие позиции. А для этого наша страна должна быть стабильной", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии коронавируса на процессы глобализации, он отметил появление "повышенного спроса на национализм в международных отношениях".

В условиях пандемии слабее звучит голос ООН как безальтернативной, уникальной международной организацией. Нагнетается конфронтация между крупными державами, обостряются региональные конфликты. Для Казахстана, как регионального государства, это неблагоприятная тенденция. От санкционных войн и политического противостояния наша экономика несет убытки", - сказал он, напомнив при этом, что Казахстан неизменно демонстрировал свое миролюбие и готовность внести конструктивный вклад в глобальную и региональную безопасность.

Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев сделал ставку на многовекторную, сбалансированную внешнюю политику с упором на стратегическое партнерство, сотрудничество с Россией и региональную интеграцию. Это был правильный выбор. Но ситуация в мире не стоит на месте, меняются геополитические устремления ведущих держав. В этих условиях Казахстан обязан позаботиться о своих национальных интересах. Именно поэтому на саммите ЕАЭС 19 мая я заявил, что интеграция будет поддерживаться нами до того момента, пока она не наносит ущерба суверенитету Казахстана", - подчеркнул глава государства.

Оценивая свой первый год на посту президента, Касым-Жомарт Токаев назвал его нелегким.

Можно сказать, что это был год преодоления тяжелых испытаний. Но я всегда ощущал поддержку народа, и это придавало мне силы и уверенность в конечном успехе такого сложного дела, как управление государством. В течение года было осуществлено немало реформ в политической и экономической областях. Эта политика будет продолжена, у меня есть идеи насчет дальнейшей модернизации нашей страны. Мы не должны стоять на месте, иначе скатимся в застой со всеми последствиями для государственности. Никогда нельзя забывать простую истину, что в этом сложном, многомерном мире мы, казахи, по большому счету никому не нужны. Мы нужны только собственной стране. Более того, никуда не исчезли недоброжелатели в лице политиков и даже государств, не радующихся успехам Казахстана. Иначе говоря, развитие и процветание Казахстана находится исключительно в наших руках. Права на ошибку у нас нет, потому что на весах истории находится судьба казахского народа", - заключил он.

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